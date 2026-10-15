Manchester United, Atlético Madrid karşısında alınan 2-0'lık yenilginin ardından verdiği sert röportaj nedeniyle Lisandro Martínez'e ceza verdi. BBC'nin haberine göre Arjantinli oyuncuya para cezası kesildi ve kulüpteki geleceği son derece belirsiz. Perşembe günü teknik direktör Michael Carrick tarafından görüşmeye çağrılan eski Ajax oyuncusu, bunun ardından kamuoyu önünde özür diledi.

Martínez, Atlético Madrid maçının ardından özellikle sportif direktör Jason Wilcox'u eleştirmiş, Wilcox'un yaz transfer döneminde kadroyu yeterince güçlendirmediğini söylemişti. O dönemde Amazon Prime'a yaptığı açıklamada, "Geçen sezon harika bir performans sergiledik ve şimdi kulüp yönetiminden daha fazlasını bekliyoruz" demişti.

Martínez, "Rekabet edebilecek yeni oyuncular istiyoruz çünkü diğer birçok takım da çok sayıda oyuncu transfer ediyor" diye eklemişti. Savunma oyuncusu, ilk açıklamasında ise öfke ve hayal kırıklığıyla konuştuğunu, sözlerinin Manchester United ile en büyük kupalar için mücadele etme arzusundan kaynaklandığını belirtmişti.

Martínez, daha sonra Carrick ve kulüp yönetimiyle de görüştü. "Bugün kulüp yönetimi ve teknik direktörle görüştüm. Fikir alışverişinde bulunabildiğimiz ve maçtan sonra yaşananlar hakkında açıkça konuşabildiğimiz çok olumlu bir görüşmeydi" diye yazdı.

Savunma oyuncusu, "Herkes tutkulu biri olduğumu ve futbolu büyük bir yoğunlukla yaşadığımı biliyor" diye devam etti. "Yenilginin yarattığı hayal kırıklığı, duygularımı belki de doğru olmayan bir zamanda ve yerde ifade etmeme neden oldu. Bunun için özür dilemek istiyorum."

Martínez ayrıca sözlerinin Manchester United içindeki birlikteliğe katkı sağlamadığını kabul etti. Savunma oyuncusu, "Kulübümüz, hepimiz birlik olduğumuzda en iyi hâlinde oluyor. O anda söylediklerimin buna katkı sağlamadığının farkındayım" dedi.

Martínez, kulüpteki herkesin aynı hedef için çalıştığına inandığını da vurguladı. "Manchester United'daki herkesin ortak hedefimizi gerçekleştirmek için elinden geleni yaptığını biliyorum: Bu kulübün ve taraftarlarının hak ettiği başarıları elde etmek."

Martínez, özrüyle yaşanan huzursuzluğu tamamen geride bırakmak istiyor. Savunma oyuncusu, "Bu durum artık geride kaldığına göre tamamen birlikte kazanmaya odaklanıyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.