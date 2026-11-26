Manchester United'ın savunma oyuncusu Ayden Heaven, forma şansı konusundaki endişeleri ve kulübün mevcut durumunun gelişimine olumsuz etkisi nedeniyle önümüzdeki ara transfer döneminde kiralık ya da kalıcı olarak takımdan ayrılmaya hazır olduğunu gösterdi.

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Yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, 20 yaşındaki İngiliz savunma oyuncusu takımın planlarının dışında kalmaktan dolayı hayal kırıklığı yaşıyor. Genç oyuncu, yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ilk maçı olan ve geçen pazar günü Liverpool'a 4-0'lık ağır bir yenilgiyle kaybedilen karşılaşmada yedek kulübesinde kalıp forma giymedi; dün, yani çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Sporting Lizbon maçında (2-2) da durum farklı olmadı.

Şubat 2025'te Arsenal'den transfer olmasından bu yana geçen 21 ayda üçüncü teknik direktörüyle çalışan Heaven, Premier Lig'de 19. sıraya gerileyen Manchester United'ın düşme hattından uzaklaşmaya çalıştığı bu dönemde Pochettino'nun daha tecrübeli oyunculara güvenebileceğinin farkında.

Manchester United'ın ocak ayında yeni bir savunma oyuncusu transferiyle anılması da oyuncunun endişelerini artırıyor. Gündemdeki isimlerden biri Fulham'ın oyuncusu Calvin Bassey; ancak kulübü, kadrosunun temel parçalarından biri olarak gördüğü oyuncuyu bırakmak istemiyor.

Öte yandan Heaven, Arsenal'den ayrılmaya karar verdiğinde kendisini transfer etmeye çalışan Fulham ve Barcelona'nın ilgisini çekiyor. Oyuncu kiralık olarak yeni bir deneyim yaşamayı tercih etse de kalıcı bir ayrılığa imkân tanıyacak teklifleri değerlendirmeyi de reddetmeyecek.

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Genç savunma oyuncusu Manchester United'da düzenli forma şansı bulamadı. Eski teknik direktör Ruben Amorim onu çoğunlukla yedek seçenek olarak kullanırken Michael Carrick döneminde rolü yeniden azaldı. Oyuncu, ancak kulübün geçen sezon yaşadığı sakatlık krizinin ardından yeniden takımın planlarına girebildi.

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Stoper, sol bek ve orta saha pozisyonlarında oynayabilen Heaven, takımın yaşadığı istikrarsızlık ortamında düzenli bir ilk 11 rolü elde etmeyi beklemiyor. Bu durum da onu, gelişimini sürdürmesine yardımcı olacak bir fırsat arayışıyla ayrılmayı düşünmeye itiyor.

Oyuncunun Manchester United ile 2029 yazına kadar sürecek bir sözleşmesi bulunuyor; sözleşmede kulübe bir sezonluk uzatma hakkı tanıyan bir madde de yer alıyor.

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Manchester United, Premier Lig'deki en kötü başlangıçlarından birini yaşıyor. İlk 11 maçta 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 mağlubiyetle yalnızca 8 puan toplayan takım, puan tablosunda 19. sırada bulunuyor.