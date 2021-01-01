Manchester United, Lautaro Martinez tarzında santrfor arıyor

Ole Gunnar Solskjaer, Erling Haaland'ın başka bir kulübü tercih etmesi halinde Lautaro Martinez tarzında bir santrforu kadroda görmek istiyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni santrfor modelini belirledi.

Express.co'da yer alan habere göre United'ın ilk hedefi Erling Haaland. Fakat Kırmızı Şeytanlar, Haaland transferinde başarılı olamazsa Lautaro Martinez tarzında bir golcüye yönelecek.

United, yaz transfer döneminde santrfor ile birlikte üst düzey bir stoperi kadrosuna katmak istiyor. Ole Gunnar Solskjaer, Edinson Cavani'nin uzun vadede yerini dolduracak bir santrforun ve aynı zamanda Harry Maguire ile uyumlu lider karakterde bir stoperin peşinde.

Erling Haaland'ı hangi takımlar istiyor?

Borussia Dortmund ile bu sezon sergilediği performansla göz kamaştıran Erling Haaland, Avrupa'nın devlerini peşine takmış durumda. Başta Real Madrid olmak üzere İngiltere Premier Lig'den Chelsea ve Manchester United, genç golcüyü yeni sezonda kadrosuna katmak istiyor.

Bir stoper ve bir santrforu yeni sezon için kendisine hedef olarak belirleyen Manchester United, Haaland transferinde birçok büyük kulüple yarışmak zorunda kalacak.

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Manchester United'ın Lautaro Martinez tarzında bir forvete yönelmesi, Anthony Martial'in geleceği ile ilgili bize ipucu veriyor. Görünüşe göre Ole Gunnar Solskjaer, Fransız oyuncunun performansından çok memnun değil ve bu tarzda bir santrfor arayışına gidiyor. United'ın amacı hem Cavani'yi tek alternatif olmaktan kurtarmak hem de Martial'den alamadığı verimi yeni santrfordan almak. Bu iki transfer, gelecek sezon için oldukça belirleyici olacak.