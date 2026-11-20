16 yaşındaki JJ Gabriel, Real Madrid'in yeni oyuncusu olmanın eşiğine geldi.

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Gelişmeyi aktaran Mundo Deportivo gazetesi, J Gabriel ile anlaşmanın an meselesi olduğunu ve yakın zamanda resmi olarak açıklanabileceğini yazdı.

Real Madrid, genç oyuncunun yetiştirme hakları karşılığında Manchester United'a 360 bin euro ödeyecek.

Real Madrid yöneticileri, JJ Gabriel'in gelecekte büyük bir yıldız olacak niteliklere sahip olduğunu düşünüyor. Ancak kulübün üst kademelerinde oyuncunun çevresi, özellikle de babası konusunda bir endişe hâkim.

Oyuncunun babası Joe Okeriwil, eski bir profesyonel futbolcu. Geçmişte İrlanda Milli Takımı'nı temsil eden Okeriwil, oğlunun futbol kariyerinde büyük bir nüfuza sahip.

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Babanın müdahaleleri Manchester United ile gerginliklere yol açtı ve bu süreç JJ Gabriel'in İngiliz kulübünden ayrılmasıyla sonuçlandı.

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Bu meselenin gayet farkında olan Real Madrid, oyuncunun babasının kariyeri üzerindeki etkisini yakından takip ediyor.

Bu etkiyi sınırlamak amacıyla, JJ Gabriel'in kendisini temsil etmesi için anlaştığı menajer Ali Barat müzakerelere dahil oldu.

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Ali Barat, Real Madrid ile mükemmel ilişkilere sahip. Barat, kulüpte forma giyen iki oyuncunun, Denzel Dumfries ve Dean Huijsen'in menajerliğini yapıyor.

Real Madrid, JJ Gabriel'in babasının nüfuzunun oyuncunun kulüpteki kariyerini olumsuz etkilememesini sağlamak için menajere güveniyor.