Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, Manchester United yerine Tottenham Hotspur'a katılmasına ramak kalan sürece dair yeni ayrıntılar paylaştı. Portekizli millî oyuncu, 2019'da Kuzey Londra'ya transfer olmanın eşiğindeydi. Bu transfer gerçekleşseydi, Manchester United'ın şu anki teknik direktörü Mauricio Pochettino ile çalışacaktı.

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2019'daki Tottenham transferi nasıl gerçekleşmedi?

Kuzey Londra'da yollarının birleşmesine ramak kalmasının üzerinden yedi yıl geçen Fernandes, sonunda kulüp düzeyinde Pochettino'nun yönetiminde oynamaya hazırlanıyor. 2019'da Portekizli yıldız Sporting'de forma giyerken Tottenham, onu İngiltere'ye getirmek için somut adımlar atmıştı.

Görüşmeler, o dönem 24 yaşında olan Fernandes'in Tottenham yetkilileriyle yüz yüze görüşüp kulübün tesislerini gezmesine kadar ilerledi. Ancak transfer, o yazki transfer döneminin son günlerinde gerçekleşmedi. Fernandes, Manchester United'ın Ocak 2020'de kendisiyle sözleşme imzalamasına kadar Portekiz'de kaldı.

Fernandes, Tottenham yönetimiyle görüşmelerini anlattı

Sky Sports'a konuşan Fernandes, Tottenham'ın o görüşmeler sırasında projesini kendisine ne kadar ayrıntılı anlattığını hatırlattı. Kulüp yöneticilerinin hem oyun tarzlarını hem de Pochettino'nun kendisi için öngördüğü taktiksel rolü açıkladığını belirtti.

32 yaşındaki oyuncu, “Tottenham yönetimiyle görüştüm, hepsiyle görüştüm. Bana antrenman tesislerindeki bütün iyi şeyleri ve nasıl oynamak istediklerini gösterdiler. Teknik direktörün, sistemde oynayabileceğimi söylediği mevkileri de gösterdiler” dedi.

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Tottenham'ın yıldızlarıyla oynamak Fernandes'e neden cazip geldi?

Pochettino'nun taktiksel fikirlerinin kendisini ikna edip etmediği sorulan Manchester United kaptanı, kariyerinin o döneminde İngiltere'nin en üst liginde kendisini sınamak istediğini kabul etti. Yerleşik bir hücum kadrosuyla birlikte oynama fırsatı, Kuzey Londra'yı özellikle cazip bir seçenek hâline getiriyordu.

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“Evet, fikirleri iyiydi. Elbette çok genç bir oyuncuydum, 24 yaşındaydım. Premier League'e gelmek için can atıyordum. [Harry] Kane ve Dele Alli onlardaydı, Son [Heung-min] da oradaydı. Bu oyuncularla ön tarafta birlikte oynama fırsatı çok cazipti.”

Transfer döneminin sonlarında anlaşma gerçekleşmeyince Fernandes, birkaç ay sonra Manchester'a transfer olana kadar Portekiz'deki etkileyici performansını sürdürdü.

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Pochettino, Liverpool karşısında kritik bir ilk maça çıkacak

Fernandes ile Pochettino bu hafta sonu Manchester United'da nihayet birlikte çalışmaya başlayacak. Kaptanın pazar günü takımı sahaya çıkarması bekleniyor.

Manchester United ligde 18. sıradayken yeni teknik direktör, baskı ve beklentilerle hemen yüzleşecek. Pochettino hızlı bir toparlanma sağlamaya çalışırken ezeli rakip Liverpool karşısında ilk maçına çıkması, bu karşılaşmanın önemini daha da artırıyor.