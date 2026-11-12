Manchester United, Mauricio Pochettino’yu göreve getirmeye hızla yaklaşıyor ancak haberlere göre soyunma odasının bu görev için aklında başka bir isim vardı. Yeniden yapılanmaya liderlik etmesi için seçilen isim eski Tottenham ve Chelsea teknik direktörü olsa da kadronun önemli bir bölümünün Premier League’deki başka bir rakipten yana olduğu bildirildi.

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Carrick'in görevden alınması gündemdeyken United, Pochettino'ya yaklaştı

Manchester United, Premier League'de düşme hattında bulunuyor ve ligde son 40 yılın en kötü sezon başlangıcını yaşıyor. Kulübün üst düzey isimleri izlenecek yolu belirlemek için Monako'da bir araya gelirken, Michael Carrick'in bu kötü gidişin bedelini ödemesi bekleniyor.

Görevi devralmak için açık ara favori olarak Pochettino öne çıktı. Manchester United, Arjantinli teknik adamın ABD millî takımıyla kısa süre önce imzaladığı sözleşmeden ayrılması konusunda şimdiden anlaşmaya vardı. Böylece Pochettino'nun kısa süre içinde Old Trafford'a gelmesinin önü açıldı.

Soyunma odasının tercihi Villa'nın teknik direktörü

Teknik direktör değişikliği yaklaşırken talkSPORT, United kadrosundaki bazı oyuncuların görevi Unai Emery'nin devralmasını istediğini bildiriyor. İspanyol teknik adamın adı boşalacak koltuk için sık sık anılmıştı. Aston Villa'yı kayda değer ölçüde dönüştürmesi de onu oyuncular arasında popüler bir tercih hâline getirdi.

Emery, Villa'yı iki kez Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak ve geçen sezon Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaştırarak üst düzey teknik direktörler arasındaki yerini sağlamlaştırdı. Bu istikrarlı başarıyı kulübün mali dengesini korurken ve yaz aylarında önemli oyuncuların ayrılığıyla başa çıkarken elde etti. Sevilla, Villarreal ve Valencia'daki önceki başarıları da güçlü itibarını pekiştirdi.

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Premier League'de farklı geçmişler

Emery, pazar günü Old Trafford'a yaptığı ziyarette hayal kırıklığı yaşadı. Villa, heyecan dolu ve 4-4 biten karşılaşmada iki farklı üstünlüğünü iki kez kaybetti. Öfkelenen teknik direktör, son düdük çalmadan tünele yöneldi. Emery'nin itibarı hâlâ çok yüksek olsa da Arsenal ve Paris Saint-Germain'in yoğun baskısı altında geçirdiği beklentilerin altında kalan dönemler, teknik direktörlük kariyerindeki tek kusurlar olarak duruyor.

Pochettino ise Chelsea'de bir yıl süren kısa döneminin ardından İngiliz futboluna dönüyor. Chelsea'yi altıncı sıraya taşıyan teknik adam, Premier League'deki en büyük başarılarını Tottenham'da elde etti ve Londra kulübünün üst üste sezonlarda ilk üçte yer almasını sağladı. Bu başarı, Ole Gunnar Solskjaer göreve getirilmeden önce Pochettino'yu 2018'de United'ın teknik direktörlüğü için başlıca adaylardan biri yapmıştı.

Yeni teknik direktörü bekleyen ilk görev

Pochettino, ligin alt sıralarında bocalayan, birlikteliğini yitirmiş bir takım devralacak. İlk önceliği, United'ı düşme hattından çıkarmak ve görünüşe göre başka bir adayı tercih eden soyunma odasında birlik sağlamak olmalı. Kontrolden hızla çıkan sezonu kurtarmaya çalışırken oyuncuların başlangıçtaki şüphelerini gidermesi kritik önem taşıyacak.