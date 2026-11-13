Manchester United, Juventus ve Milan, Conte'ye burun kıvırdı: Doğru karar mı verdiler ve Conte beklentilerini düşürmeli mi, yoksa hata mı yaptılar?

Conte 'kurtaracağı' bir takım arıyor ancak peş peşe ret yanıtları geliyor: Manchester United, Juventus, Milan ve İtalya Milli Takımı başka tercihler yaptı ya da yapıyor.

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Antonio Conte'nin şu saatlerde neler düşündüğünü kim bilir. Manchester United Michael Carrick'in görevine son verip Mauricio Pochettino'ya yöneliyor; Juventus sezona kötü başlamasına rağmen Luciano Spalletti'yle devam ediyor ve gelecek için Simone Inzaghi'ye yönelmeye hazırlanıyor gibi görünüyor; Milan Gerry Cardinale aracılığıyla Ruben Amorim'e tam güven duyduğunu ortaya koyuyor, ligdeki yükseliş de bu güvenin karşılığını veriyor; İtalya Milli Takımı ise Roberto Mancini yönetiminde parlıyor ve Fransa'yı yenmeyi de başarıyor.

Sonuçta hazirandan son haftalara kadar Conte'nin adının geçtiği başlıca teknik direktörlük görevleri başka isimlere verildi ya da verilmek üzere. Conte, ekim başında The Athletic'e verdiği röportajda "Kendi tarihini gözden kaçırmış bir kulübün başına geçmeyi hayal ediyorum" demişti. Bugün bu tanıma Manchester United, Juventus, Milan ve İtalya Milli Takımı tam olarak uyuyor. Ancak bu takımların hiçbiri, farklı nedenlerle, Salentolu teknik adama görev vermek istemedi. Conte, bir Scudetto (2024-25) ve bir İtalya Süper Kupası (2025-26) kazandığı Napoli'deki iki yıllık dönemini haziranda tamamlamıştı.

CONTE'YE HAYIR: NEDENLERİ

Yüksek maaş talebi (kulüplerden sezon başına en az 8 milyon, Mancini'nin yılda 2 milyon kazandığı milli takımdan ise 4 milyon) ve transferlerde söz sahibi olma isteği. Conte'nin talepleri, kulüpleri düşünmeye ve başka değerlendirmeleri de hesaba katmaya zorluyor. Bunlar belki klişe olabilir, ancak futbol dünyasında artık birer gerçek olarak kabul ediliyor: Conte'yle bir proje en fazla iki yıl sürebilir, Conte'yle iletişim (kulüp içinde ve dışında) sorunlu olabilir, Conte'yle takım tükenme riski pahasına elinden gelen her şeyi ortaya koymak zorundadır.

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AMA CONTE'YLE KAZANILIR

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Öte yandan başka değerlendirmeler de var ve bunlar da futbol dünyasında artık tartışmasız gerçekler sayılıyor: Conte'yle iki yıl içinde Scudetto kazanılır ya da en kötü ihtimalle ikinci olunur (bunu yıllardır üst sıralardan uzak kalan Manchester United, Juventus ve Milan'a söyleyin); Conte'yle, başka teknik direktörlerin daha sonra kazanmaya devam etmek için yararlanabileceği temeller atılır (Juventus'ta Allegri, Inter'de Inzaghi).

DAHA MÜTEVAZI BİR HEDEF Mİ?

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Gerçek şu ki dönmeye can atan Conte, bunu kendi tarihini unutmuş bir takımı yeniden zafere taşımak gibi kazanma açlığını kabartan bir projeyle yapmak istese de bugün hâlâ görev almıyor. Adının en çok anıldığı teknik direktörlük görevlerinde ise başka isimler tercih edildi ya da edilmek üzere. Peki 1969 doğumlu Lecceli teknik adamı nasıl bir gelecek bekliyor? Bekleyerek geçirilecek bir sezon mu? Suudi Arabistan'da ya da o bölgede bir macera gibi sportif açıdan daha mütevazı bir tercih mi (maaş açısından olmasa da)? Yukarıda adı geçen takımlardan birinin yeniden başarısızlığa uğrayıp sonunda 'garanti' seçeneğe yönelmesini beklemek mi?