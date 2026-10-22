Old Trafford'daki baskı kırılma noktasına ulaşırken Manchester United'ın, Michael Carrick'in yerine geçecek isim olarak Julian Nagelsmann'ı bir numaralı hedefi belirlediği öne sürülüyor. Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nın eski teknik direktörünün, Manchester United'ın felaket niteliğindeki performans serisinin ardından Premier Lig'e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor.

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İtalya’daki hezimet Carrick üzerindeki baskıyı artırdı

Manchester United’ın sezonu, çarşamba günü Como karşısında Şampiyonlar Ligi’nde aldığı 4-1’lik ağır yenilgiyle yeni bir dip noktasına ulaştı. Bu sonuçla takımın tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti yedi maça çıktı. Carrick’in ekibi, bu sezon çıktığı 11 maçta yalnızca iki galibiyet alabildi; sadece lige yeni yükselen Ipswich Town’ı ve Azerbaycan ekibi Sabah’ı yenebildi.

İtalya’daki ağır yenilgi, United yönetimini teknik direktörlük durumunu değerlendirmeye yöneltti. The Telegraph’a göre Nagelsmann, bir değişikliğe gidilmesi hâlinde Old Trafford’daki teknik direktörlük görevini üstlenmek için öne çıkan aday. Şu anda bir kulüpte çalışmayan 39 yaşındaki teknik adamın, Manchester’da görevi devralma fikrine sıcak baktığı belirtiliyor.

Nagelsmann, hayal kırıklığı yaratan Dünya Kupası performansının ardından temmuz ayında Almanya’nın teknik direktörlüğünden ayrıldı. RB Leipzig’de birlikte çalıştığı kulübün oyuncu alımından sorumlu direktörü Christopher Vivell sayesinde United yönetiminde önemli bir müttefiki de bulunuyor.

Soyunma odasındaki huzursuzluk taktiksel eksikleri ortaya koyuyor





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Old Trafford’da gerilim giderek artıyor. Como karşısındaki dağılmanın ardından takım kaptanı Bruno Fernandes, takımın taktik düzenini açıkça sorguladı. Habere göre bu rahatsızlık, United’ın kendi analistlerinin Carrick ve yardımcısı Steve Holland yönetiminde pres ve mücadele yoğunluğunun ciddi biçimde yetersiz olduğunu vurgulamasıyla kulüp içindeki endişeleri de yansıtıyor.

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Anlaşmazlık teknik ekiple sınırlı değil. Como karşısındaki çöküşten yalnızca bir hafta önce savunma oyuncusu Lisandro Martinez, deplasmanda Atletico Madrid’e karşı alınan bir başka Avrupa yenilgisinin ardından futbol direktörü Jason Wilcox ile tartıştı. Kulüp içindeki atmosfer, çaresizce çözüm arayan bölünmüş bir soyunma odasına işaret ediyor.

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Kulüp Nagelsmann dışındaki seçeneklere yönelirse yeni bir teknik direktör bulmak zorlaşabilir. Brighton Teknik Direktörü Fabian Hurzeler’i Manchester’da beğenenler var, ancak iyi bir dönem geçiren Brighton’dan ayrılmasını sağlamak için çok yüksek bir tazminat ödenmesi gerekir. Değerlendirilen bir diğer isim, şu anda bir kulüpte çalışmayan eski Newcastle Teknik Direktörü Eddie Howe. Antonio Conte’nin temsilcileri de United’ın nabzını yokladı, ancak İtalyan teknik adamın Sir Jim Ratcliffe’in istediği sportif yapıya oyun tarzı açısından uygun olmadığı düşünülüyor.

Carrick, hızlı düşüşe rağmen birlik çağrısı yaptı

Mevcut kriz, yaz aylarında iki yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Carrick için keskin bir düşüş anlamına geliyor. Ruben Amorim’in ayrılışının ardından kadroyu istikrara kavuşturup takımın Şampiyonlar Ligi’ne katılmasını sağlayarak kalıcı göreve getirilmişti. Şimdi ise bu başarılar uzak bir anı gibi görünüyor.

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Artan eleştirilere rağmen Carrick, gidişatı değiştirme kararlılığından vazgeçmiyor. Teknik direktör, Giuseppe Sinigaglia Stadyumu’nda yağmur altında deplasman taraftarlarına seslenerek kötü performans için özür diledi. Bu görüntüler, Ole Gunnar Solskjaer’in 2021’deki son günlerini hatırlattı.

“Mesele benim için oynamak değil, bu futbol kulübü için oynamak,” diye vurguladı Carrick. “Bu konumda olmanın getirdiği sorumluluk söz konusu; futbol kulübüne ve taraftarlara karşı sorumluyum. Elimden gelenin en iyisini, her zaman gerçekten yapabileceğimin en iyisini yapıyorum. Bu benim için önemli. Tüm hayatım bunun etrafında şekilleniyor. Yapabileceğim her şeyi gerçekten ortaya koyuyorum.”

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Bournemouth maçı Carrick için belirleyici olabilir





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Pazar günü Old Trafford’da Bournemouth’a karşı oynanacak Premier Lig maçı, Carrick’in görev süresi açısından belirleyici bir ana dönüşebilir. Taraftarların öfkesi şu anda teknik direktörden çok kulüp sahiplerine ve beklentilerin altında kalan oyunculara yönelmiş durumda; bu nedenle gergin bir atmosfer bekleniyor.

Üç puanı almak kolay olmayacak. United, Bournemouth’u üç yılı aşkın süredir yenemiyor. Marco Rose’un ekibi ise geçen hafta sonu sezonun ilk lig galibiyetini almanın verdiği özgüvenle maça çıkacak. Bir puan kaybı daha, United yönetimini kasım ayındaki millî maç arasından önce Carrick dönemini sona erdirmeye itebilir.