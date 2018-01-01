Manchester United, Jose Mourinho'nun görevine son verdi

Manchester United, kötü gidişatın faturasını Jose Mourinho'ya kesti ve Portekizli teknik adamla yollarını ayırdı.

Sezon başından bu yana Manchester United'daki durumu tartışılan ve uzun süredir koltuğu sallantıda olan Jose Mourinho ile ilgili radikal bir karar verildi.

Manchester United Kulübü, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Jose Mourinho'nun kulüpten ayrıldığını duyururken Portekizli teknik adama teşekkür etti.

Premier Lig devindeki üçüncü sezonunda işine son verilen Mourinho, daha önce görev yaptığı iki sezon boyunca takıma bir UEFA Avrupa Ligi şampiyonluğu, bir Lig Kupası ve bir de Community Shield şampiyonluğu kazandırdı.

Manchester United, Portekizli teknik adamın görev yaptığı sürede, Premier Lig'de 2016-17 sezonunu 6. sırada, 2017-18 sezonunu ise 2. sırada tamamladı. United, 2018-19 sezonunda ise geride kalan 17 haftada topladığı 26 puanla 6. sırada yer alıyor.