Manchester United, akademi oyuncusu JJ Gabriel'e sözleşmesi devam ederken rakip kulüplerin kurallara aykırı şekilde yaklaştığına dair kanıt ortaya çıkarsa resmî bir hukuki süreç başlatmaya hazır. Manchester United'ın, 16 yaşındaki oyuncunun Old Trafford'dan ayrıldığını doğruladığı son sosyal medya duyurusu karşısında şaşkınlığa uğradığı bildirildi.

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Gabriel'in ayrılığı hukuki mücadeleye dönüşebilir

ESPN kaynaklarına göre Premier League devi, Gabriel'in tescil haklarını hâlâ elinde bulunduruyor ve olası bir transfer konusunda herhangi bir yönetim organı kulüple iletişime geçmedi. Buna rağmen forvetin Real Madrid'e katılması için sözlü anlaşmaya varıldığı belirtiliyor . Oyuncunun AB pasaportuna sahip olması bu transferi kolaylaştırıyor.

Manchester United yetkilileri, ayrılığa giden süreçteki olayların zamanlamasından özellikle endişe duyuyor. Kulüp içinde, oyuncunun temsilcileri ve ailesinin, Gabriel'in hâlâ Carrington'daki altyapı yapılanmasının parçası olması beklendiği geçen yazdan beri başka kulüplerle görüşüyor olabileceğine dair şüpheler doğdu.

Gerilen ilişkiler ve oyuncunun durumuna ilişkin endişeler

Kulüp ile oyuncu arasındaki ilişki son birkaç ayda hızla bozulmuş görünüyor. Gabriel, yükümlülüklerini fiilen terk ettiği eylül ayından bu yana kulübün antrenman tesislerinde görülmedi .

Manchester United çalışanları, aileye ulaşmak için birkaç girişimde bulunmalarına rağmen durumla ilgili giderek daha fazla endişe duyuyor. Ancak kulüp, oyuncunun gelmediği bu süre boyunca yakın çevresiyle doğrudan iletişim kuramadığı için 16 yaşındaki Gabriel'in iyi olup olmadığını öğrenmeye yönelik çabaları şimdiye dek sonuçsuz kaldı.

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Temsilcilerin talepleri

İki taraf arasındaki gerilim, mevcut sezon başlamadan önce oyuncu tarafının ilettiği bir dizi önemli taleple daha da artmış görünüyor. Bu şartlar, Gabriel'in A takımında forma almasına ve Old Trafford yönetimi altında kadrodaki genel statüsüne ilişkindi.

Talepler arasında Gabriel'in Brighton, Bournemouth ve Sabah FK ile oynanacak maçlar da dâhil olmak üzere belirli A takım karşılaşmalarında en az 20 dakika süre alacağının garanti edilmesi vardı. Ayrıca temsilcileri, oyuncuya 77 numaralı formanın verilmesini ve maç formasının arkasına 'Gabriel JR' yazılmasını istedi.

Gabriel, Old Trafford'dan ayrıldığını duyurdu

JJ Gabriel, salı günü sosyal medyada yayımladığı bir videoyla Manchester United'dan ayrıldığını açıkladı. Kaynaklar ESPN'e, kulübün açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan önce oyuncunun kararından haberdar olmadığını söyledi.