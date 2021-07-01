Manchester United, Jadon Sancho transferinde mutlu sona ulaştı

Kırmızı Şeytanlar, Ole Gunnar Solskjaer’in transferdeki bir numaralı tercihini kadroya katmayı başardı.

Manchester United, Borussia Dortmund ile Jadon Sancho transferi için anlaşma sağladı.

Premier Lig ekibi, Dortmund’a Sancho için 72.9 milyon sterlin ödeyecek. Genç oyuncu sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendini beş yıllığına Manchester United’a bağlayan imzatı atacak. Sancho’nun kontratında bir yıllık da opsiyon yer alacak.

İki kulüp arasında görüşmeler bir süredir devam ediyordu. Dortmund son olarak, Manchester United’ın 67 milyon sterlinlik teklifine olumsuz yanıt vermişti.

Anlaşma şartları

Takımlar bonservis üzerinde uzlaşmaya çalışırken, bonus ödemeler ve ödemenin nasıl yapılacağı gibi konular da sürecin uzamasına neden oldu.

Taraflar 72.9 milyon sterlin için el sıkıştı. Aktarılan bilgilere göre, ilerleyen tarihlerde bu bedelin dışında ekstra bir ödeme söz konusu olmayacak.

Manchester United geçen sezon da Sancho’yu kadrosuna katmak istemiş, ancak Alman ekibi oyuncuyu satmaya yanaşmamıştı.

Kariyeri için kulüpten ayrılmak isteyen Sancho, Dortmund yönetimiyle görüşerek istedikleri düzeyde bir teklif gelmesi halinde satışına onay verileceği sözünü aldı. Manchester United’ın teklifi yükseltmesiyle transfer gerçekleşti.

İngiltere milli takımı ile Euro 2020’de mücadele eden Sancho, turnuvanın ardından yeni takımına katılacak.

21 yaşındaki oyuncu geniş İngiltere kadrosunda şu ana kadar yalnızca altı dakika süre bulabildi. Ancak sürpriz tercihler yapmasıyla bilinen Gareth Southgate ilerleyen turlarda Sancho’ya görev verebilir.

Rakamlarla Sancho

Geçen sezon Dortmund formasıyla 38 maçta 16 gol ve 20 asist üretti.

2017’de Manchester City’den Bundesliga’ya transfer olan Sancho, burada geçirdiği dört yılda 137 maça çıktı, 50 gol attı ve 67 asist yaptı.

Ağırlıklı olarak orta sahanın sağında görev yapan Sancho’nun United’da da bu pozisyonda oynaması bekleniyor. Sancho ileri üçlünün sağında, sol kanatta ve forvet arkasında da oynayabiliyor.

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