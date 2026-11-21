Manchester United, Lisandro Martinez sonrası döneme hazırlanırken İtalya millî takımında forma giyen stoper Giorgio Scalvini için Liverpool'la yarışıyor. Old Trafford yönetimine, eski orta saha oyuncusu Scott McTominay ile Napoli'deki sözleşme görüşmeleri sürerken 2027'de yeniden bir araya gelme ihtimali de bildirildi.

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Transfer sorumluları savunma hedeflerini izliyor

TEAMtalk'a göre United, hücum hattını, sol bek ve stoper mevkilerini güçlendirmeye hazırlanırken Scalvini'yi ayrıntılı biçimde izliyor. Birçok kulübün transfer biriminin dikkatini çeken İtalyan oyuncu, 2027'de ocak ayında ya da gelecek yaz önemli bir savunma hedefi hâline gelebilir. Bu arayış, kulübün sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu bulunmasına rağmen Martinez'in sözleşmesinin son aylarına girmesiyle aynı döneme denk geliyor.

Menajerler Birliği Başkanı, Barcelona'nın ilgisini sorguladı

Yayının daha önce Barcelona'nın Arjantinli savunmacıyla ilgilendiğini öne sürmesi ve İspanya'daki haberlerde oyuncunun La Liga devinden gelecek bir teklifi dinlemeye açık olduğunun belirtilmesinin ardından Martinez'in geleceğine ilişkin spekülasyonlar arttı. Ancak İspanya Futbol Menajerleri Birliği Başkanı Pedro Bravo, oyuncunun Katalonya'ya olası transferi ihtimalini zayıf gördü.

Transfer söylentilerine değinen Bravo, "Bildiğim kadarıyla ne Deco ne de [Hansi] Flick, Lisandro'yu istiyor" dedi. Bravo, Flick ve sportif direktör Deco'nun Martinez hakkındaki mesajının net olduğunu da ekledi: "İyi bir oyuncu ama onu beğenmiyoruz. Bize uymuyor."

Barcelona'nın tutumu ne olursa olsun, Martinez'in sözleşme durumu yakın gelecekte Old Trafford'dan ayrılabileceğine işaret ediyor.

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İskoç oyun kurucu İngiltere'ye dönüşü değerlendiriyor

Savunma planlarının yanı sıra haberde, United'ın eski orta saha oyuncusu McTominay'in 2027'de Premier League'e dönmeyi ciddi biçimde değerlendirdiği belirtiliyor. Eski kulübüne, altyapısından yetişen oyuncuyu Manchester'a geri getirme fırsatı bildirildi ve kulüp yetkilileri bu ihtimali göz ardı etmedi.

TEAMtalk'ın kaynaklarına göre Napoli, mevcut sözleşmesinin bitmesine 18 ay kalan İskoçya millî takım oyuncusunu Serie A'da tutmayı umuyor. İki taraf sözleşme görüşmelerinde şu anda anlaşmadan uzak olduğu için aracılar, uzlaşma sağlanamaması ihtimaline karşı oyuncuyu olası kulüplere yönlendirmeye başladı.

Sakatlıktan dönüş, kış transferinin zamanlamasını belirleyecek

United'ın önümüzdeki aylarda iki oyuncu için nasıl hareket edeceğinde zamanlama belirleyici olacak. Scalvini sakatlıktan henüz döndüğü için ocak ayında transferi erken olabilir. Bu nedenle United ve Liverpool, ne zaman teklif vereceklerine karar vermeden önce oyuncunun performansını izlemeyi sürdürecek. McTominay'in İtalya'da devam eden sözleşme anlaşmazlığı ise 2027'de United'a dönüşün somut bir seçenek hâline gelip gelmeyeceğini belirleyecek.