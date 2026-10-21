Savunmada tarihî çöküş

Manchester United, Como ile oynadığı Avrupa maçında istemediği bir rekorla tarihe geçti. Opta Joe'ya göre Carrick'in takımı, İtalya'da da erken gol yiyerek üst üste iki önemli Avrupa maçının ilk iki dakikasında gol yiyen tarihteki ilk İngiliz takımı oldu.

Manchester United, Atletico Madrid karşısında ilk dakikada gol yemişti. Como karşısında ise Nico Paz ikinci dakikada ağları havalandırdı. Bu goller, takımın Avrupa maçlarının başlangıcında yaşadığı endişe verici sorunu gözler önüne serdi.

Bu istenmeyen rekor, takımının savunmadaki sorunlarına ve konsantrasyon eksikliğine çözüm aramayı sürdüren Carrick için sıkıntı verici. Üst üste iki maçın ilk 120 saniyesinde gol yemek, United'ın henüz oyuna yerleşemeden inisiyatifi rakiplerine bıraktığını gösteriyor. Como'nun da bu yavaş başlangıcı değerlendirmesiyle Manchester United'ın Avrupa maçlarına etkili başlayamaması, Carrick için giderek daha acil bir sorun hâline geldi.





Paz, etkisiz United'ı cezalandırdı

İlk gol, Nico Paz'ın harika bir anıyla geldi ancak konuk ekip bu golde büyük ölçüde kendi hatalarının kurbanı oldu. Maçın henüz ikinci dakikasında ceza sahası çizgisi üzerinde fazlasıyla boş alan bulan Paz, topa falsolu bir vuruş yaparak ev sahibi ekibi öne geçiren müthiş golü attı.

Bu erken gol, United'ın gol yemeden maç tamamlama konusundaki kötü serisinin bir maç daha sürmesini kesinleştirdi. Kulüp, bu sezon tüm kulvarlarda oynadığı son 11 maçta yalnızca bir kez kalesini gole kapatabildi. Bu da Azerbaycan temsilcisi Sabah FK karşısında gerçekleşti.

Savunmadaki bu kırılganlık, United'ı sürekli skoru kovalamak zorunda bırakıyor. Çöküşü izleyen hayal kırıklığına uğramış taraftarlara göre giderek daha fazla «öz güvenden yoksun» görünen savunmayı toparlaması için Carrick üzerindeki baskı artıyor. Matthijs de Ligt, sırt ameliyatının ardından geçen kasım ayından bu yana ilk kez ilk 11'e dönmesine rağmen takım uyumsuz bir görüntü sergiledi ve enerjik Como karşısında geride kaldı.