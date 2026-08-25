Manchester United - Ipswich Town: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United ile Ipswich Town, 30 Ağustos 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Old Trafford'da pazar vitrini

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Premier League'in 2. hafta mücadelesinde Ipswich Town'ı evinde ağırlayacak. Açılış haftasında birbirinden farklı performanslar sergileyen iki takımdan United, sezonuna ivme kazandırmak için taraftarı önünde acil bir reaksiyon vermeyi hedefliyor. Ipswich için ise pazar günü Old Trafford deplasmanına çıkmak, olumlu açılış ivmesini geliştirmek ve üst ligdeki ilerleyişini dış sahada test etmek adına ideal bir sahne sunuyor.

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Manchester United, Hull yenilgisinin ardından hemen toparlanmak istiyor

Manchester United, 22 Ağustos'taki açılış maçında Hull City deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından pazar günkü karşılaşmaya net bir yanıt verme hedefiyle çıkıyor. Semi Ajayi ve Nobel Mendy'nin ilk yarıda attığı goller, United'ı maçı kovalamak zorunda bıraktı ve ikinci yarıda Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Benjamin Šeško'nun da dahil olduğu hücum değişikliklerine rağmen Manchester United, Hull'un kompakt savunma bloğunu aşamadı. Old Trafford'a dönen takımda hem teknik direktör hem de oyuncu grubu, Ipswich'in hatlarını açmak için savunma istikrarına ve Bruno Fernandes üzerinden merkez kontrolünü kurmaya odaklanacak.

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Ipswich'in dramatik geç galibiyet golü açılış puanlarını getirdi

Ipswich Town, 22 Ağustos'ta Portman Road'da Sunderland'i 2-1 mağlup ettiği heyecan verici galibiyetin ardından moralli şekilde Manchester'a gidiyor. Emersonn, 24. dakikada skoru açtı ancak Sunderland adına Nilson Angulo ilk yarı bitmeden eşitliği sağladı. Ipswich ikinci yarıda durmaksızın bastırdı ve oyuna sonradan giren Jack Clarke, 90. dakikada attığı dramatik golle kahraman olarak üç puanı takıma getirdi. Ipswich, o agresif kanat oyununu ve dirençli ruhunu Old Trafford'a da taşımayı amaçlayacak.

Tarihte avantaj Manchester United'da, tempolu eşleşmeler dikkat çekiyor

Tarihsel olarak bu eşleşmede avantaj Manchester United'da. Takım, Şubat 2025'te Old Trafford'da oynanan son Premier League buluşmasını Matthijs de Ligt ve Harry Maguire'ın gollerinin de yer aldığı maçta 3-2 kazandı. Ancak Ipswich, hızlı kontra ataklar ve duran top tehditleriyle United savunma hattını zorlayabileceğini gösterdi. Bu da iki takımın sezonun erken bölümünde kritik konum için mücadele edeceği yüksek tansiyonlu 90 dakikaya zemin hazırlıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester United bu maça dikkat çekici bir sakatlık listesiyle çıkıyor. Matthijs de Ligt, Tom Heaton ve Manuel Ugarte forma giyemeyecek. Ayrıca takım, Amad Diallo'nun antrenmanda ayak bileğinden sakatlanmasının ardından altı hafta sahalardan uzak kalacak olmasıyla yeni bir darbe daha aldı. Kulüp, santra öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve maç saatine yakın güncellemeler bekleniyor.

Ipswich Town'ın da yönetmesi gereken eksikleri var. Jack Taylor, Azor Matusiwa ve Julio Enciso, Gary O'Neil'in ekibinde forma giyemeyecek. United'da olduğu gibi açıklanmış bir muhtemel 11 bulunmuyor ve yeni takım haberleri geldiğinde eklenecek.

Form durumu

Manchester United son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Hull City'ye karşı Premier League'de aldığı 2-0'lık mağlubiyet oldu. Bu sonucun öncesinde ise hazırlık maçında AC Milan'a 4-2 kaybetmişti. United, sezon öncesinin daha erken bölümünde ise Atletico Madrid'i 2-1 yenerek ve Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalarak bazı olumlu işaretler verdi.

Ipswich Town çok daha keskin bir formla geliyor; son beş maçının dördünü kazandı, hiç beraberlik almadı. Takımın son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Sunderland'e karşı alınan 2-1'lik Premier League galibiyetiydi. O'Neil'in ekibi ayrıca sezon öncesinde Union Berlin deplasmanında 4-2 ve Rayo Vallecano karşısında 3-0 kazandı. Son beş maçta sadece üç gol yiyen takım, buna karşılık 10 gol attı.

İkili rekabet karnesi

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 26 Şubat 2025'te Premier League'de Old Trafford'da Manchester United'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce taraflar Kasım 2024'te Portman Road'da 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Manchester United üç galibiyet aldı; bir beraberlik bulunurken, veri setinde yer almayan bir sonuç da Ipswich lehineydi. United'ın bu eşleşmelerdeki genel karnesi, Eylül 2015'te Old Trafford'daki Carabao Cup maçını da 3-0 kazanmış olmasıyla, sahasında baskın bir tablo ortaya koyuyor.