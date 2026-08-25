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Manchester United - Ipswich Town Premier Lig ön izlemesi: Bilmeniz gereken her şey

M. United - Ipswich Town
Premier Lig
M. United
Ipswich Town

Manchester United ile Ipswich Town arasındaki Premier League maçının kapsamlı ön izlemesi. Old Trafford'da bu pazar oynanacak karşılaşma öncesinde açılış hafta sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri ele alıyoruz.

Manchester United - Ipswich Town: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 2
Old Trafford

Manchester United ile Ipswich Town, 30 Ağustos 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Old Trafford'da pazar vitrini

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Premier League'in 2. hafta mücadelesinde Ipswich Town'ı evinde ağırlayacak. Açılış haftasında birbirinden farklı performanslar sergileyen iki takımdan United, sezonuna ivme kazandırmak için taraftarı önünde acil bir reaksiyon vermeyi hedefliyor. Ipswich için ise pazar günü Old Trafford deplasmanına çıkmak, olumlu açılış ivmesini geliştirmek ve üst ligdeki ilerleyişini dış sahada test etmek adına ideal bir sahne sunuyor.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United, Hull yenilgisinin ardından hemen toparlanmak istiyor

Manchester United, 22 Ağustos'taki açılış maçında Hull City deplasmanında aldığı 2-0'lık yenilginin ardından pazar günkü karşılaşmaya net bir yanıt verme hedefiyle çıkıyor. Semi Ajayi ve Nobel Mendy'nin ilk yarıda attığı goller, United'ı maçı kovalamak zorunda bıraktı ve ikinci yarıda Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Benjamin Šeško'nun da dahil olduğu hücum değişikliklerine rağmen Manchester United, Hull'un kompakt savunma bloğunu aşamadı. Old Trafford'a dönen takımda hem teknik direktör hem de oyuncu grubu, Ipswich'in hatlarını açmak için savunma istikrarına ve Bruno Fernandes üzerinden merkez kontrolünü kurmaya odaklanacak.

Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Ipswich'in dramatik geç galibiyet golü açılış puanlarını getirdi

Ipswich Town, 22 Ağustos'ta Portman Road'da Sunderland'i 2-1 mağlup ettiği heyecan verici galibiyetin ardından moralli şekilde Manchester'a gidiyor. Emersonn, 24. dakikada skoru açtı ancak Sunderland adına Nilson Angulo ilk yarı bitmeden eşitliği sağladı. Ipswich ikinci yarıda durmaksızın bastırdı ve oyuna sonradan giren Jack Clarke, 90. dakikada attığı dramatik golle kahraman olarak üç puanı takıma getirdi. Ipswich, o agresif kanat oyununu ve dirençli ruhunu Old Trafford'a da taşımayı amaçlayacak.

Tarihte avantaj Manchester United'da, tempolu eşleşmeler dikkat çekiyor

Tarihsel olarak bu eşleşmede avantaj Manchester United'da. Takım, Şubat 2025'te Old Trafford'da oynanan son Premier League buluşmasını Matthijs de Ligt ve Harry Maguire'ın gollerinin de yer aldığı maçta 3-2 kazandı. Ancak Ipswich, hızlı kontra ataklar ve duran top tehditleriyle United savunma hattını zorlayabileceğini gösterdi. Bu da iki takımın sezonun erken bölümünde kritik konum için mücadele edeceği yüksek tansiyonlu 90 dakikaya zemin hazırlıyor.

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs Ipswich Town Muhtemel kadrolar

M. United crest
M. United
MUN
Diziliş
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS

Teknik direktör

  • M. Carrick

Manchester United bu maça dikkat çekici bir sakatlık listesiyle çıkıyor. Matthijs de Ligt, Tom Heaton ve Manuel Ugarte forma giyemeyecek. Ayrıca takım, Amad Diallo'nun antrenmanda ayak bileğinden sakatlanmasının ardından altı hafta sahalardan uzak kalacak olmasıyla yeni bir darbe daha aldı. Kulüp, santra öncesinde muhtemel ilk 11'i doğrulamadı ve maç saatine yakın güncellemeler bekleniyor.

Ipswich Town'ın da yönetmesi gereken eksikleri var. Jack Taylor, Azor Matusiwa ve Julio Enciso, Gary O'Neil'in ekibinde forma giyemeyecek. United'da olduğu gibi açıklanmış bir muhtemel 11 bulunmuyor ve yeni takım haberleri geldiğinde eklenecek.

Form durumu

MUN

MUN - Form

ATM
K2-1
PSG
B1-1
LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
IPS

IPS - Form

WYC
K1-2
LEH
K1-0
RAY
K3-0
FCU
K2-4
SUN
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
12/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Manchester United son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Takımın son sonucu, 22 Ağustos'ta Hull City'ye karşı Premier League'de aldığı 2-0'lık mağlubiyet oldu. Bu sonucun öncesinde ise hazırlık maçında AC Milan'a 4-2 kaybetmişti. United, sezon öncesinin daha erken bölümünde ise Atletico Madrid'i 2-1 yenerek ve Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalarak bazı olumlu işaretler verdi.

Ipswich Town çok daha keskin bir formla geliyor; son beş maçının dördünü kazandı, hiç beraberlik almadı. Takımın son karşılaşması, 22 Ağustos'ta Sunderland'e karşı alınan 2-1'lik Premier League galibiyetiydi. O'Neil'in ekibi ayrıca sezon öncesinde Union Berlin deplasmanında 4-2 ve Rayo Vallecano karşısında 3-0 kazandı. Son beş maçta sadece üç gol yiyen takım, buna karşılık 10 gol attı.

İkili rekabet karnesi

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimIpswich Town
4
1
0
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Lig Kupası
M. United badge
M. United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
12Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 26 Şubat 2025'te Premier League'de Old Trafford'da Manchester United'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ondan önce taraflar Kasım 2024'te Portman Road'da 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Manchester United üç galibiyet aldı; bir beraberlik bulunurken, veri setinde yer almayan bir sonuç da Ipswich lehineydi. United'ın bu eşleşmelerdeki genel karnesi, Eylül 2015'te Old Trafford'daki Carabao Cup maçını da 3-0 kazanmış olmasıyla, sahasında baskın bir tablo ortaya koyuyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
2
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
K
5
Hull CityHull CityHUL
110020+23
K
6
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
7
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
8
M.CityM.CityMCI
110021+13
K
9
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
B
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
B
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
13
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
100112-10
K
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
K
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
K
17
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
100103-30
K
19
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
100103-30
K
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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