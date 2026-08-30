Manchester United - Ipswich Town: Maç detayları

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United ile Ipswich Town, 30 Ağustos 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

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Old Trafford'da pazar günü vitrin maçı

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Premier League'in 2. hafta maçında Ipswich Town'ı sahasında ağırlayacak. Açılış haftasında birbirinden farklı performanslar sergileyen iki ekipten United, sezonuna ivme kazandırmak için taraftarı önünde acil bir reaksiyon vermek istiyor. Ipswich içinse Old Trafford'a yapılacak pazar yolculuğu, lige iyi başlangıcının üzerine koymak ve deplasmanda üst seviye ilerlemesini test etmek adına ideal bir sahne sunuyor.

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Manchester United, Hull yenilgisinin ardından anında toparlanmak istiyor

Manchester United, pazar günkü karşılaşmaya açılış gününde (22 Ağustos) deplasmanda Hull City'ye 2-0 kaybetmesinin ardından net bir cevap verme hedefiyle çıkıyor. İlk yarıda Semi Ajayi ve Nobel Mendy'nin attığı goller United'ı maçın peşinden koşmaya zorladı ve Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Benjamin Šeško'nun da yer aldığı ikinci yarı hücum değişikliklerine rağmen Manchester United, Hull'un kompakt savunma bloğunu aşamadı. Old Trafford'a dönen teknik ekip ve kadro, Ipswich'in hatlarını açmak için Bruno Fernandes üzerinden merkezde kontrol kurmaya ve savunma istikrarına odaklanacak.

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Tractor Boys'un dramatik geç galibiyet golü ilk puanları getirdi

Ipswich Town, 22 Ağustos'ta Portman Road'da Sunderland'i 2-1 mağlup ettiği heyecan verici galibiyetin ardından moralli şekilde Manchester'a gidiyor. Emersonn 24. dakikada skoru açtı, Sunderland'de ise Nilson Angulo devre arasından önce eşitliği sağladı. Ipswich ikinci yarıda durmaksızın yüklendi ve oyuna sonradan giren Jack Clarke, 90. dakikada attığı dramatik galibiyet golüyle açılış haftasında üç puanı getiren isim oldu. Ipswich, bu agresif kanat oyununu ve dirençli ruhu Old Trafford'a taşımayı hedefleyecek.

Geçişlerin yoğun olduğu maçlarda tarih Manchester United'dan yana

Tarihsel olarak bu eşleşmede avantaj Manchester United'da. Son Premier League buluşmasında Şubat 2025'te Old Trafford'da Ipswich'i 3-2 mağlup eden United'da Matthijs de Ligt ve Harry Maguire da gol atan isimler olmuştu. Ancak Ipswich, hızlı kontra ataklar ve duran top tehditleriyle United savunma hattını zorlayabildiğini gösterdi; bu da iki takımın sezonun ilk bölümünde kritik bir konum mücadelesi verdiği 90 dakikayı yüksek önem taşıyan bir karşılaşmaya dönüştürüyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire. Heaven, Shaw; Mainoo , A. Santos; Mbeumo, B. Fernandes. Rashford; M. Cunha

Ipswich Town: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn

Takım haberleri ve kadrolar

Manchester United bu maça dikkat çeken bir sakat listesiyle çıkıyor. Matthijs de Ligt, Tom Heaton ve Manuel Ugarte forma giyemeyecek, ayrıca Amad Diallo'nun antrenmanda ayak bileği sakatlığı yaşamasının ardından altı hafta sahalardan uzak kalacak olması da kadroya yeni bir darbe vurdu. Kulüp, başlama vuruşu öncesinde herhangi bir muhtemel ilk 11 doğrulamadı ve güncellemelerin maça daha yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

Ipswich Town'ın da yönetmesi gereken eksikleri var. Jack Taylor, Azor Matusiwa ve Julio Enciso, Gary O'Neil'in ekibinde forma giyemeyecek. United'da olduğu gibi açıklanan bir muhtemel 11 yok ve yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

Manchester United son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son sonucu, 22 Ağustos'ta Hull City karşısında Premier League'de alınan 2-0'lık mağlubiyet oldu; bu sonuç, sezon öncesindeki AC Milan karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından geldi. United, sezon öncesinin daha erken bölümünde ise Atletico Madrid'i 2-1 yenerek ve Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalarak bazı olumlu işaretler vermişti.

Ipswich Town ise çok daha keskin bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçının dördünü kazandı ve hiç berabere kalmadı. Son maçında 22 Ağustos'ta Sunderland'i Premier League'de 2-1 mağlup etti. O'Neil'in ekibi ayrıca sezon öncesinde Union Berlin deplasmanında 4-2 kazanırken, Rayo Vallecano'yu da 3-0 mağlup etti; son beş maçında sadece üç gol yiyip 10 gol attı.

İkili rekabette sonuçlar

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 26 Şubat 2025'te Premier League'de Old Trafford'da Manchester United'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce taraflar Kasım 2024'te Portman Road'da 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Manchester United üç galibiyet aldı; bir maç berabere biterken veri setinde yer almayan bir sonuç da Ipswich lehine oldu. United'ın bu eşleşmelerdeki genel karnesi, Eylül 2015'te Old Trafford'da oynanan Carabao Cup maçını da 3-0 kazanmış olmasıyla, sahasındaki baskın performansı yansıtıyor.