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Manchester United - Ipswich Town Premier Lig maç önizlemesi: Bilmeniz gereken her şey

M. United - Ipswich Town
Premier Lig
M. United
Ipswich Town

Manchester United ile Ipswich Town arasında Premier League'de oynanacak maçın kapsamlı ön izlemesi. Old Trafford'da bu pazar oynanacak karşılaşma öncesinde açılış haftasının sonuçlarını, son form durumunu ve öne çıkan hikâyeleri inceliyoruz.

Manchester United - Ipswich Town: Maç detayları

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Premier Lig - Hafta 2
Old Trafford

Manchester United ile Ipswich Town, 30 Ağustos 2026'da saat 15.30 GMT'de (11.30 EST / 16.30 BST / 17.30 SAST) karşı karşıya gelecek.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Old Trafford'da pazar günü vitrin maçı

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Premier League'in 2. hafta maçında Ipswich Town'ı sahasında ağırlayacak. Açılış haftasında birbirinden farklı performanslar sergileyen iki ekipten United, sezonuna ivme kazandırmak için taraftarı önünde acil bir reaksiyon vermek istiyor. Ipswich içinse Old Trafford'a yapılacak pazar yolculuğu, lige iyi başlangıcının üzerine koymak ve deplasmanda üst seviye ilerlemesini test etmek adına ideal bir sahne sunuyor.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United, Hull yenilgisinin ardından anında toparlanmak istiyor

Manchester United, pazar günkü karşılaşmaya açılış gününde (22 Ağustos) deplasmanda Hull City'ye 2-0 kaybetmesinin ardından net bir cevap verme hedefiyle çıkıyor. İlk yarıda Semi Ajayi ve Nobel Mendy'nin attığı goller United'ı maçın peşinden koşmaya zorladı ve Marcus Rashford, Kobbie Mainoo ve Benjamin Šeško'nun da yer aldığı ikinci yarı hücum değişikliklerine rağmen Manchester United, Hull'un kompakt savunma bloğunu aşamadı. Old Trafford'a dönen teknik ekip ve kadro, Ipswich'in hatlarını açmak için Bruno Fernandes üzerinden merkezde kontrol kurmaya ve savunma istikrarına odaklanacak.

Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Tractor Boys'un dramatik geç galibiyet golü ilk puanları getirdi

Ipswich Town, 22 Ağustos'ta Portman Road'da Sunderland'i 2-1 mağlup ettiği heyecan verici galibiyetin ardından moralli şekilde Manchester'a gidiyor. Emersonn 24. dakikada skoru açtı, Sunderland'de ise Nilson Angulo devre arasından önce eşitliği sağladı. Ipswich ikinci yarıda durmaksızın yüklendi ve oyuna sonradan giren Jack Clarke, 90. dakikada attığı dramatik galibiyet golüyle açılış haftasında üç puanı getiren isim oldu. Ipswich, bu agresif kanat oyununu ve dirençli ruhu Old Trafford'a taşımayı hedefleyecek.

Geçişlerin yoğun olduğu maçlarda tarih Manchester United'dan yana

Tarihsel olarak bu eşleşmede avantaj Manchester United'da. Son Premier League buluşmasında Şubat 2025'te Old Trafford'da Ipswich'i 3-2 mağlup eden United'da Matthijs de Ligt ve Harry Maguire da gol atan isimler olmuştu. Ancak Ipswich, hızlı kontra ataklar ve duran top tehditleriyle United savunma hattını zorlayabildiğini gösterdi; bu da iki takımın sezonun ilk bölümünde kritik bir konum mücadelesi verdiği 90 dakikayı yüksek önem taşıyan bir karşılaşmaya dönüştürüyor.

Muhtemel ilk 11'ler

Manchester United: Lammens; Mazraoui, Maguire. Heaven, Shaw; Mainoo , A. Santos; Mbeumo, B. Fernandes. Rashford; M. Cunha

Ipswich Town: Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Nunez, Lukic; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn

Takım haberleri ve kadrolar

M. United vs Ipswich Town Muhtemel kadrolar

4-2-3-1
M. United crest
M. United
MUN
Diziliş
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
1S. Lammens23L. Shaw26A. Heaven3N. Mazraoui5H. Maguire13P. Dorgu18Y. Tielemans19B. Mbeumo17A. Santos8B. Fernandes10M. Cunha37K. Scherpen24J. Greaves6I. Diop3L. Davis26D. O'Shea23S. Lukic38D. Maeda10J. Enciso7A. Fatawu32M. Nunez19Emersonn
Ipswich Town crest
Ipswich Town
IPS
4-2-3-1
M. United

İlk 11

Ipswich Town

Teknik direktör

  • M. Carrick
  • G. O'Neil

Manchester United bu maça dikkat çeken bir sakat listesiyle çıkıyor. Matthijs de Ligt, Tom Heaton ve Manuel Ugarte forma giyemeyecek, ayrıca Amad Diallo'nun antrenmanda ayak bileği sakatlığı yaşamasının ardından altı hafta sahalardan uzak kalacak olması da kadroya yeni bir darbe vurdu. Kulüp, başlama vuruşu öncesinde herhangi bir muhtemel ilk 11 doğrulamadı ve güncellemelerin maça daha yakın bir zamanda gelmesi bekleniyor.

Ipswich Town'ın da yönetmesi gereken eksikleri var. Jack Taylor, Azor Matusiwa ve Julio Enciso, Gary O'Neil'in ekibinde forma giyemeyecek. United'da olduğu gibi açıklanan bir muhtemel 11 yok ve yeni takım haberleri geldikçe eklenecek.

Form durumu

MUN

MUN - Form

ATM
K2-1
PSG
B1-1
LEE
K1-1
MIL
K2-4
HUL
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
6/9
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
4/5
IPS

IPS - Form

LEH
K1-0
RAY
K3-0
FCU
K2-4
SUN
K2-1
LEI
K3-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
13/4
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Manchester United son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki yenilgi aldı. Son sonucu, 22 Ağustos'ta Hull City karşısında Premier League'de alınan 2-0'lık mağlubiyet oldu; bu sonuç, sezon öncesindeki AC Milan karşısında alınan 4-2'lik yenilginin ardından geldi. United, sezon öncesinin daha erken bölümünde ise Atletico Madrid'i 2-1 yenerek ve Paris Saint-Germain ile 1-1 berabere kalarak bazı olumlu işaretler vermişti.

Ipswich Town ise çok daha keskin bir form grafiğiyle geliyor; son beş maçının dördünü kazandı ve hiç berabere kalmadı. Son maçında 22 Ağustos'ta Sunderland'i Premier League'de 2-1 mağlup etti. O'Neil'in ekibi ayrıca sezon öncesinde Union Berlin deplasmanında 4-2 kazanırken, Rayo Vallecano'yu da 3-0 mağlup etti; son beş maçında sadece üç gol yiyip 10 gol attı.

İkili rekabette sonuçlar

Kafa Kafaya

M. UnitedÇizimIpswich Town
4
1
0
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
2
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
1
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Lig Kupası
M. United badge
M. United
MUN
3
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
Premier Lig
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
M. United badge
M. United
MUN
1
MS
Premier Lig
M. United badge
M. United
MUN
4
Ipswich Town badge
Ipswich Town
IPS
0
MS
12Attığı Gol3
Maç 2.5 üstü golle bitti3/5
Her iki takım da gol attı2/5

Bu iki kulüp arasındaki son karşılaşma, 26 Şubat 2025'te Premier League'de Old Trafford'da Manchester United'ın 3-2'lik galibiyetiyle sona erdi. Ondan önce taraflar Kasım 2024'te Portman Road'da 1-1 berabere kaldı. Kayıtlara geçen son beş buluşmada Manchester United üç galibiyet aldı; bir maç berabere biterken veri setinde yer almayan bir sonuç da Ipswich lehine oldu. United'ın bu eşleşmelerdeki genel karnesi, Eylül 2015'te Old Trafford'da oynanan Carabao Cup maçını da 3-0 kazanmış olmasıyla, sahasındaki baskın performansı yansıtıyor.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
M.CityM.CityMCI
220062+46
K
K
2
Hull CityHull CityHUL
220030+36
K
K
3
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
211042+24
K
B
4
EvertonEvertonEVE
211031+24
B
K
5
Brighton & Hove AlbionBrighton & Hove AlbionBHA
110040+43
K
6
ArsenalArsenalARS
110030+33
K
7
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
K
8
ChelseaChelseaCHE
110032+13
K
9
Ipswich TownIpswich TownIPS
110021+13
K
10
Leeds UnitedLeeds UnitedLEE
110010+13
K
11
LiverpoolLiverpoolLIV
20204402
B
B
12
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
201123-11
B
K
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
201123-11
B
K
14
FulhamFulhamFUL
100123-10
K
15
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
K
16
M. UnitedM. UnitedMUN
100102-20
K
17
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
K
18
Coventry CityCoventry CityCOV
200204-40
K
K
19
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
200216-50
K
K
20
Tottenham HotspurTottenham HotspurTOT
200205-50
K
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Küme Düşme

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