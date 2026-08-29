Zorlu geçen birkaç sezonun ardından Manchester United taraftarları, takımlarının sonunda çıkışa geçtiği konusunda umutlu. Kırmızı Şeytanlar'ın 30 Ağustos Pazar günü Ipswich Town'a karşı oynayacağı Premier League'deki iç saha açılışı öncesinde Old Trafford'da olumlu hava hâkim olacak. Siz de biletinizi bugün alarak bu atmosferi yerinde yaşayabilirsiniz.

Michael Carrick'in teknik direktör olarak geçici görevi öylesine büyük bir etki yarattı ki, eski Manchester United efsanesine sezon finalinden iki gün önce Brighton'a karşı oynanacak maç öncesinde görev kalıcı olarak verildi. Kırmızı Şeytanlar bu maçı net bir şekilde 3-0 kazandı. Ligi 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi biletini garantileyen Carrick, önümüzdeki aylarda tüm kulvarlarda başarı için mücadele etmeye istekli olacaktır.

Manchester United'ın gelecekte başarıya ulaşmasının anahtarlarından biri, Old Trafford'u yeniden eski günlerdeki gibi bir kaleye dönüştürmek. Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, 2016 ve 2017'de 'Rüyalar Tiyatrosu'nda tarihi bir 40 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. United, ikonik statta Premier League'e yeni yükselen Ipswich'i farklı mağlup edecek mi?

GOAL, Manchester United ile Ipswich Town arasındaki maçın biletlerini nasıl alabileceğiniz, nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere bilmeniz gereken her şeyi sizler için derledi.

Manchester United - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Manchester'daki Old Trafford'da Ipswich Town'ı ağırlayacak. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kombinelere ve ağırlama paketlerine kadar birçok bilet seçeneği bulunur. Bunlar, her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Küresel çapta çok yüksek talep, karaborsa karşıtı yasalar ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk kombine sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut kombine sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır mantığındaki çevrimiçi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı. Buna Red Memberships, One Hotspur ve Official Membership gibi üyelikler dahildir. Üyeler, maça haftalar kala belirlenen süre içinde kayıt yaptırarak çekilişe katılır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satış neredeyse hiç yapılmaz.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine göre büyük ölçüde değişiklik gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç, Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar. Genç kategorisi genellikle 18 veya 21 yaş altını kapsar ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır. Buna örnek olarak A, B veya C Kategorisi verilebilir. İlk altı sıra rakiplerine ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar A Kategorisi'ne girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta bölüm yan tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gerekliliği: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın alabilmek için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını resmi olarak 2026/27 sezonu sonuna kadar uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, dünya sporundaki en zor bulunabilen biletler arasında yer alıyor. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip en üst düzey kombine sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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