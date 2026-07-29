Zorlu geçen birkaç sezonun ardından Manchester United taraftarları, takımlarının sonunda doğru yola girdiğini umut ediyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 30 Ağustos Pazar günü Premier League'de Ipswich Town'a karşı oynayacağı iç saha açılış maçı öncesinde Old Trafford'da pozitif hava hakim olacak ve siz de biletinizi bugün alarak bu atmosferi yerinde yaşayabilirsiniz.

Teknik direktör olarak Michael Carrick'in geçici görevi öylesine büyük bir sürpriz etkisi yarattı ki, eski Manchester United efsanesine Brighton karşısındaki sezon finalinden iki gün önce görev kalıcı olarak verildi. Kırmızı Şeytanlar bu maçı net bir şekilde 3-0 kazandı. Ligi 3. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi futbolunu garantileyen Carrick, önümüzdeki aylarda her kulvarda zafer için mücadele etmek isteyecektir.

Manchester United'ın gelecekte başarı yakalamasının anahtarlarından biri, Old Trafford'u yeniden eski günlerdeki gibi bir kaleye dönüştürmek. Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, 2016 ve 2017'de 'Theatre of Dreams'te tarihi bir 40 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. United, yeni yükselen Ipswich'i bu ikonik statta farklı geçebilecek mi?

GOAL, Manchester United - Ipswich Town maçının biletlerini nasıl alabileceğinize dair bilmeniz gereken her şeyi, bunları nereden satın alabileceğiniz ve ne kadar tuttukları da dahil olmak üzere sizin için derledi.

Manchester United - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Old Trafford'da (Manchester) Ipswich Town'ı konuk edecek. Karşılaşmanın başlangıç saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United - Ipswich Town Premier League bileti nasıl alınır?

Premier League maçları için, tek maçlık biletlerden sezonluk biletlere ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunur. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları üzerinden yönetilir.

Yüksek küresel talep, karaborsa karşıtı mevzuat ve tamamen dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtır:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele yapılan kura çekilişleri aldı (ör. Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, çekilişe katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Üye olmayan genel kamuya açık satışlar Premier League maçlarında neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuğun konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp; Yetişkin, Genç (genellikle 18 yaş altı veya 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorizasyonu: Kulüpler maçları kategorilere ayırır (ör. Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar Kategori A'ya girer ve en yüksek nominal fiyatlara sahip olur.

Koltuk konumu: Orta uzun kenar ve alt kat tribün koltukları premium fiyatlandırılırken, kale arkası üst kat koltuklar daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Nominal fiyat üzerinden iç saha bileti satın almak için Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı, her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu sonuna kadar resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28 için de geçerli olacağını doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda ulaşılması en zor biletler arasında yer alırlar. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır. Bu biletler neredeyse hiçbir zaman genel satışa veya temel üyelik kuralarına kalmaz.

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