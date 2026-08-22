Zorlu geçen birkaç sezonun ardından Manchester United taraftarı, takımlarının sonunda doğru yola girdiğine inanıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın 30 Ağustos Pazar günü Premier League'de Ipswich Town ile oynayacağı iç saha açılış maçı öncesinde Old Trafford'da olumlu hava hakim olacak ve siz de biletinizi bugün alarak bu atmosferin parçası olabilirsiniz.

Michael Carrick'in teknik direktör olarak geçici görevdeki dönemi öylesine büyük bir sürpriz oldu ki, eski Manchester United efsanesine sezon finalinden Brighton karşılaşmasından iki gün önce görev kalıcı olarak verildi. Manchester United bu maçı net bir şekilde 3-0 kazandı. 3. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi futbolunu garantileyen Carrick, önümüzdeki aylarda her kulvarda başarı için mücadele etmek isteyecektir.

Manchester United'ın gelecekte başarı yakalamasının anahtarlarından biri, Old Trafford'u yeniden eskisi gibi bir kaleye dönüştürmek. Jose Mourinho yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar, 2016 ve 2017'de 'Hayaller Tiyatrosu'nda tarihi bir 40 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı. United, yeni yükselen Ipswich'i bu ikonik statta dağıtacak mı?

GOAL, Manchester United-Ipswich Town maçı için bilet almayla ilgili bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden alınacağı ve ne kadar tuttuğu da dahil olmak üzere sizler için derledi.

Manchester United - Ipswich Town Premier League maçı ne zaman?

Manchester United, 30 Ağustos Pazar günü Old Trafford'da (Manchester) Ipswich Town'ı konuk edecek. Karşılaşmanın başlama saati BST ile 16.30 olarak planlandı.

Premier Lig - Hafta 2 30 Ağu 2026 - 11:30 Old Trafford

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri nasıl alınır?

Premier League maçları için tek maç biletlerinden sezonluk bilet ve ağırlama paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği bulunuyor. Bunlar her kulübün resmi bilet portalı veya yetkili seyahat ortakları aracılığıyla yönetiliyor.

Dünya çapındaki yoğun talep, karaborsayı önleme mevzuatı ve yüzde 100 dijital turnikeler nedeniyle Premier League kulüpleri biletleri şu süreç üzerinden dağıtıyor:

Sezonluk bilet sahipleri ve debenture sahipleri: Mevcut sezonluk bilet sahipleri koltuklarını korur ya da kullanmayacakları maçları kulübe geri bırakır.

Ücretli resmi kulüp üyeleri (kura sistemi): Geleneksel ilk gelen alır esaslı çevrim içi kuyrukların yerini, ücretli kulüp üyeleri için rastgele kura çekilişleri aldı (örneğin Red Memberships, One Hotspur, Official Membership). Üyeler, kura çekilişine katılmak için maçtan haftalar önce belirlenen zaman aralığında kayıt yaptırır.

Resmi bilet değişim platformları (yeniden satış): Eğer bir maçın biletleri tükenirse, kurada bilet alamayan üyeler kulübün resmi Ticket Exchange platformu üzerinden iade edilen biletleri nominal fiyatla satın alabilir.

Genel satış: Premier League maçlarında üye olmayan genel kamuya açık satışlar neredeyse hiç yoktur.

Son dakika bileti arayan taraftarlar, StubHub gibi ikincil platformlardan da bilet satın alabilir.

Manchester United - Ipswich Town Premier League biletleri ne kadar?

2026/27 sezonunda bir Premier League biletinin maliyeti, ev sahibi kulübe, koltuk konumuna ve maç kategorisine bağlı olarak büyük farklılık gösterir:

Yaş ve indirim kategorileri: Çoğu kulüp, Yetişkin, Genç (genellikle 18 ya da 21 yaş altı), Öğrenci ve Yaşlı kategorilerinde kademeli fiyatlandırma sunar, ancak indirim oranları ve yaş aralıkları takımdan takıma değişir.

Maç kategorilendirmesi: Kulüpler maçları kademelere ayırır (örneğin Kategori A, B veya C). İlk altı sıradaki rakiplere ya da derbi rakiplerine karşı oynanan öne çıkan maçlar, en yüksek nominal fiyatların uygulandığı Kategori A'ya girer.

Koltuk konumu: Orta uzun tribün ve alt kat koltuklar premium fiyatlandırmaya sahiptir, kale arkası üst kat koltuklar ise daha bütçe dostu seçenekler sunar.

Resmi üyelik gereklidir: Ev sahibi takım biletlerini nominal fiyatla satın almak için, Premier League kulüplerinin neredeyse tamamı her seyircinin kura çekilişlerine veya yeniden satış platformlarına katılabilmesi adına aktif, ücretli bir Resmi Kulüp Üyeliğine sahip olmasını şart koşar.

Deplasman bileti fiyatlandırması ve bulunabilirlik

Premier League, deplasman biletleri için zorunlu £30 tavan fiyat uygulamasını 2026/27 sezonu boyunca resmi olarak uzattı ve bunun en az 2027/28'e kadar süreceğini doğruladı.

Deplasman biletleri £30 ile sınırlandırılmış olsa da, küresel sporda temin edilmesi en zor biletler arasında yer alır. Deplasman kontenjanları son derece sınırlıdır ve genellikle yalnızca en yüksek sadakat puanına sahip üst düzey sezonluk bilet sahiplerine satılır; neredeyse hiçbir zaman genel satışa ya da temel üyelik kuralarına çıkmaz.

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