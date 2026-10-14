Atletico karşısında alınan yenilgi yarayı yeniden açtı

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Manchester United'ın savunmacısı Lisandro Martinez, takımın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından Manchester United yönetimine sert bir şekilde yüklenerek sportif direktör Jason Wilcox'u hedef aldı.

Martinez, yönetimin yaz transfer döneminde takımı yeterince güçlendirmekte başarısız olduğunu söyledi ve takımın (şu anda) Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edebilecek seviyede olmadığını ima etti.

United, Diego Simeone'nin takımı karşısında beş maçta üçüncü kez yenilgiye uğradı. Teknik direktör Michael Carrick'in son yedi maçta yalnızca bir kez kazanmasıyla, eski orta saha oyuncusunun koltuğunu kurtarması yönündeki baskı giderek artıyor.

Ancak Arjantinli savunmacı, yaz döneminde yatırım yapmakta başarısız oldukları için sorgulanması gerekenlerin Carrick ya da futbolcular değil, daha üst düzeydeki yetkililer olduğunu söyledi.

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Manchester United yeni transferlere yalnızca 150 milyon sterlin harcadı; bu, altı büyük rakibinin harcadığından çok daha az bir miktar.

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Martinez, ESPN'in aktardığına göre, Madrid'deki maçın ardından Amazon Prime'a şöyle konuştu: "Çok kötü. Çok kötü. Kendimi çok fazla kontrol etmek zorundayım, ama bazen bu, kulübümüzün şu andaki durumunun bir yansıması oluyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon harika bir performans sergiledik, şimdi daha fazlasını bekliyoruz ve rekabet için daha fazla oyuncu katılmasını istiyoruz, çünkü birçok takım da pek çok oyuncu getiriyor. Atletico'nun harika bir takımı var ve kazanmayı hak etti."

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Şöyle devam etti: "Daha fazla yatırım bekliyorum. Yüzde 100. Direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmalıyım, oyuncular olarak bizim de daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor, ama güçlü bir takım kurduğunda böyle bir geceye hazır olmak da önemli."

Martinez'e Carrick üzerindeki baskı sorulduğunda, soruları yanıtlaması gerekenler konusunda doğrudan Old Trafford'daki yetkilileri işaret etti.

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Şöyle dedi: "Teknik direktörü sürekli değiştirip, sonra tekrar tekrar değiştiremezsiniz. Peki (diğer yetkililer) ne olacak?" Bunu söylerken yukarıyı işaret etti ve ekledi: "Daha fazla bir şey söyleyemem."

Şunları da ifade etti: "Bu akşam teknik direktör demek kolay, oyuncular demek kolay, ama başka yönlere de bakmamız gerekiyor (yukarıyı işaret ediyor). (Carrick) elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her sezon farklıdır. Geçen sezon izlediğiniz yolda aynı şekilde devam edemezsiniz."

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Şöyle ekledi: "Rakipler senin hakkındaki tüm detayları biliyor ve gelecek sezon tarzını değiştirmezsen bu büyük bir problem olur. Geçen sezon her şeyi yaptık, muhteşem bir takım kurmak için temeli attık. Buraya gelip takımımın muhteşem bir sonuç almak için çabaladığını görmemek rahatsız edici ve hayal kırıklığı yaratıcı."