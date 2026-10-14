Manchester United'ın yıldızı yönetime isyan etti: Şampiyonlar Ligi seviyesinde değiliz, Carrick'i değiştirmek de çözüm değil

Atletico yenilgisi yarayı yeniden açtı

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Manchester United'ın savunmacısı Lisandro Martinez, takımın salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'e 2-0 yenilmesinin ardından kulüp yönetimine, özellikle de sportif direktör Jason Wilcox'u hedef alarak sert eleştiriler yöneltti.

Martinez, yönetimin yaz transfer döneminde takımı yeterince güçlendirmekte başarısız olduğunu söyleyerek, takımın (şu anda) Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edecek seviyede olmadığını ima etti.

United, Diego Simeone'nin takımı karşısında beş maçta üçüncü yenilgisini aldı. Teknik direktör Michael Carrick'in son yedi maçın yalnızca birinde kazanmasıyla, eski orta saha oyuncusunun koltuğunu kurtarması yönündeki baskı da artıyor.

Ancak Arjantinli savunmacı, yaz döneminde yatırım yapmayı başaramadıkları için sorgulamanın Carrick'ten ya da oyunculardan daha üst düzeydeki yetkililere yönelmesi gerektiğini söyledi.

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Manchester United, yeni transferler için yalnızca 150 milyon sterlin harcadı; bu rakam, altı büyük rakibinin harcadığından çok daha az.

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ESPN kanalının aktardığına göre Martinez, Madrid'deki maçın ardından Amazon Prime'a şöyle konuştu: "Çok kötü. Çok kötü. Kendimi çok fazla kontrol etmem gerekiyor, ama bazen bu, kulübümüzün şu andaki durumunun bir yansıması oluyor."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon harika bir performans sergiledik, şimdi daha fazlasını bekliyoruz ve rekabet için daha fazla oyuncu katılmasını istiyoruz, çünkü birçok takım da çok sayıda oyuncu getiriyor. Atletico'nun harika bir takımı var ve kazanmayı hak etti."

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Şöyle vurguladı: "Daha fazla yatırım bekliyorum. Yüzde 100. Direktörümüzden (Jason Wilcox) daha fazlasını bekliyorum. Dürüst olmam gerekiyor, oyuncular olarak bizim de daha fazla çaba göstermemiz gerekiyor, ama güçlü bir takım kurduğunuzda böyle bir geceye hazır olmanız da önemli."

Martinez'e Carrick üzerindeki baskı sorulduğunda, soruları kimin yanıtlaması gerektiği konusunda doğrudan Old Trafford'daki yetkilileri işaret etti.

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Şöyle dedi: "Teknik direktörü sürekli değiştirip, sonra tekrar tekrar değiştiremezsiniz. Peki (diğer yetkililer) ne olacak?" Bunu söylerken yukarıyı işaret etti ve "Daha fazlasını söyleyemem" dedi.

Şöyle açıkladı: "Bu gece teknik direktör demek kolay, oyuncular demek kolay, ama başka yönlere de bakmamız gerekiyor (yukarıyı işaret ediyor). (Carrick) elinden gelenin en iyisini yapıyor. Her sezon farklıdır. Geçen sezon izlediğiniz aynı yolda devam edemezsiniz."

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Şunları ekledi: "Rakipler sizinle ilgili tüm detayları biliyor ve gelecek sezon tarzınızı değiştirmezseniz bu büyük bir sorun olur. Geçen sezon her şeyi yaptık, inanılmaz bir takım kurmak için temeli attık. Buraya gelip takımımın muhteşem bir sonuç almaya çalıştığını görmemek rahatsız edici ve hayal kırıklığı yaratıyor."