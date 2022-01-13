Manchester United’ın yıldızı Ronaldo’dan yeni menajeri Rangnick’e destek: “Zamana ihtiyacı var”

Cristiano Ronaldo, geçici menajerin fikirlerini uygulamak için zamana ihtiyacı olduğunu söyleyerek Ralf Rangnick'i Manchester United'da başarılı olmasını destekliyor.

Rangnick, Ole Gunnar Solskjaer'in Kasım ayında görevden alınmasından sonra göreve geldi ve danışman rolüne geçmeden önce United'ı sezon sonuna kadar yönetecek.

United'ın sonuçları Rangnick yönetiminde iyileşti, ancak Kırmızı Şeytanlar henüz en üst formuna geçemedi.

Ronaldo ne söyledi?

Ronaldo, Sky Sports'a verdiği demeçte, "Beş hafta önce geldiğinden beri birçok şeyi değiştirdi. Ancak fikirlerini oyunculara anlatmak için zamana ihtiyacı var" dedi.

"Zaman alıyor ama iyi bir iş çıkaracağına inanıyorum. En iyi futbolumuzu oynamadığımızı biliyoruz ama geliştirmemiz gereken çok maç var.

"Geldiğinden beri bazı noktalarda daha iyi olduğumuzu düşünüyorum ama zamana ihtiyacı var. Oyuncuların zihniyetini, oyun şeklini, kültürü ve sistemi bu şekilde değiştirmek o kadar kolay değil. Yapacağına inanıyorum."

Rangnick döneminde Manchester United

United, Rangnick yönetimindeki tüm kulvarlarda yedi maç oynadı; dört galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

Kulübün savunması bu maçlarda sağlamdı, sadece üç gol yedi, ancak United bu süre içinde sadece sekiz gol atabildi.

United; Premier Lig'de Crystal Palace, Norwich City, Newcastle, Burnley ve Wolves ile karşılaştığı için Rangnick'in fikstürün yumuşak bir dönemine denk geldiğini söyleyebiliriz.

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