Manchester United'ın yıldızı Rashford: "Lütfen takım içinde ayrılık aramayı bırakın"

Marcus Rashford, Cristiano Ronaldo'nun soyunma odasındaki rolü konusunda Manchester United kadrosunda bir bölünme olduğu yönündeki iddiaları yalanladı.

"Uzmanların" kulübün devam eden karışık formu arasında yer almak için "bölünmeler aradıklarını" belirtti.

Kırmızı Şeytanlar, bu sezon istikrar yakalamada zorlanıyor. Öte yandan Ralf Rangnick'in de Düşler Tiyatrosu'nda giderek izole bir figüre dönüştüğü de gözlemleniyor.

Rolünden memnun olmadığına dair spekülasyonların ortasında, medyada bu hafta kendisini kulübün liderliğine daha fazla empoze etmeye çalıştığı öne sürüldü. Bu durum Rashford ve kaptan Harry Maguire'ı kızdırdı.

Şimdi İngiliz yıldız, bu tür raporlara karşı çıkmak için harekete geçti.

Ne söylendi?

SportBild gazetecisi Christian Falk'ın Twitter'da İngiliz oyuncuların Ronaldo'nun soyunma odasındaki hareketlerinden "sinirlendiğini" iddia ettiği bir gönderiye yanıt veren Rashford, bu tür iddiaları kapatmaya çalıştı.

Forvet oyuncusu, orijinal mesajı alıntılayarak retweet ederek, "Öyleyse şimdi uyduruyor muyuz?" diye yanıtladı.

"Lütfen ayrılık aramayı bırakın," diye ekledi.

Are we just making it up as we go along now then? Please stop looking for divides. https://t.co/gVwQuYMwx4 — Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) February 16, 2022

Manchester United'ın durumu

Rashford'un cevabı, Old Trafford'daki Brighton & Hove Albion karşısında 2-0'lık önemli bir hafta ortası galibiyetinin ardından geldi.

Ronaldo'nun golü - on yılın en uzun kuraklığını sona erdirdi - ve Bruno Fernandes, Rangnick'in ekibinin 10 kişilik rakip karşısında galibiyet almasını sağladı.

Kırmızı Şeytanlar'ı önümüzdeki fikstürde Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid ve Premier Lig'de Leeds United gibi zorlu rakipler bekliyor.

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