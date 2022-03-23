Manchester United'ın yıldızı Pogba depresyonla olan mücadelesini anlattı

Kariyeri boyunca depresyonla mücadele ettiğini itiraf eden Paul Pogba, bu nedenle zaman zaman kendini insanlar izole etme ihtiyacı duyduğunu söyledi.

Manchester United'a geldiği günden bu yana ağır eleştirilere hedef olan Pogba'nın bazı yorumcular tarafından karakteri de sorgulanmıştı.

Neymar ve Marcus Rashford gibi isimlerin ardından Pogba da mental sağlık problemleri hakkında dobra açıklamalar yaptı.

Ne söyledi?

Le Figaro'ya konuşan Pogba yaşadığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Kariyerim sırasında depresyon geçirdim, ama bundan hiç bahsetmiyoruz."

"Bazen kim olduğunuzu bilemiyor, kendinizi izole etmek, yalnız kalmaz istiyorsunuz. Bunlar çok açık işaretler."

Hırsızlık travması

Pogba'nın maruz kaldığı medya baskısının üzerine bir de yakın zamanda çocukları evdeyken gerçekleşen hırsızlık eklendi.

Bu olayın şoku da Pogba'nın ruhsal durumunu olumsuz etkiledi.

"Üç kişinin evime girip kasamı çaldığını farkettim. Annemin mücevherleri ve dünya şampiyonluğu madalyam kasadaydı."

"Beni en çok korkutan, olay sırasında iki çocuğumun dadıyla birlikte evde olmasıydı. Dadı gürültü duyup eşimi ve güvenliği aradı, ardından iki çocuğumla birlikte kendini bir odaya kilitledi. Birkaç gün boyunca şoku atlatamadı. Tek tesellim çocuklarımın iyi olması."

Pogba'nın bilinmeyen yüzü

Fransız yıldız renkli kişiliği ve sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ilgi çeken bir figür.

Ancak perde arkasında yaşadığı ruhsal problemler, Pogba'nın heyecanını ve neşesini biraz törpüledi.

Neyse ki Pogba, bu hafta katıldığı Fransa Milli Takımı kampında oldukça mutlu gözüküyor.

So happy to be back with the national team. The last few days obviously haven’t been easy after the burglary at my home and the Champions League exit, so it feels great to be reunited with my @equipedefrance family and concentrate on doing what I love again. Allez les Bleus!🇫🇷 pic.twitter.com/oLHziYinDL — Paul Pogba (@paulpogba) March 21, 2022

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