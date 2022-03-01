Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, yaşını göstermeye başladı

Manchester United, Watford karşısında 86 dakika boyunca ceza sahasında Cristiano Ronaldo'yu arıyordu. Kırmızı Şeytanlar, son dakikalarda kazanmak istiyordu.

Old Trafford'daki 90 dakika boyunca 37 yaşındaki oyuncunun başına bu ilk kez gelmiyordu ama artık bıkmış görünüyordu. Bıkkınlıkla gökyüzüne baktı.

Hüsrana uğramış tepkiler, Ronaldo'nun Man Utd performanslarıyla ünlü 'Siuuu' kutlamaları kadar eş anlamlı olma riskiyle karşı karşıya.

Ve bu hüsrana uğramış tepkiler kesinlikle son haftalardaki kutlamalardan daha düzenli olarak duyuluyor. Ronaldo bu takvim yılında tüm kulvarlarda sadece bir gol atmayı başardı.

Uzun zamandır herkes Ronaldo'nun on yaş genç bir adam gibi oynadığını görmeye alışmıştı. Watford karşılaşması gösterdi ki yaşı sonunda ona yetişiyor gibi.

Hepsi onun suçu mu?

12 gün içindeki dördüncü maçına çıktı ve bunu anlayabiliyordunuz. Yavaştı, dağınıktı ve oyun uzadıkça daha fazla hüsrana uğradı.

Anthony Elanga'nın kullanamadığı pozisyonu gördüğünde, elini direğe koydu ve yere inanamayarak baktı.

“Tek şans bu değildi. İlk yarıda beş büyük pozisyon bulduk, ikinci yarıda üç ya da dört pozisyon bulduk. United menajeri Ralf Rangnick, Roy Hodgson'ın tarafıyla 0-0 berabere kaldıktan sonra tam zamanlı olarak yaptığı açıklamada, "Bugün o maçı kazanmak için yeterli şansımız vardı" dedi.

"Bazen şanssızdık, kaleciyle karşı karşıya birkaç fırsat da bulduk. Bu şans değil, gol öncesi keskinlik ve verimlilik meselesi."

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Ronaldo oyundan alınırsa veya maçlara 11 başlamazsa, Rangnick'in onun yerine kimi kullanacağı konusunda hala soru işaretleri var.

Menajer; Jadon Sancho, Harry Maguire, Marcus Rashford ve Luke Shaw'u son zamanlarda oynadıkları maç sayısı nedeniyle bu Premier Lig karşılaşması için yedek kulübesinde bıraktığını söyledi. Ama işte kadrodaki en yaşlı oyuncu 14 gün içinde beşinci maçına çıkıyor.

Edinson Cavani'nin mevcut durumu işleri daha da zorlaştırıyor.

Uruguaylı, ne zaman oynayacak kadar uygun olduğuna kendisi karar veriyor. Son dört lig maçında hazır durumda değildi. Ve istemediğinde; Ronaldo, forvette daima oynamak zorunda kalıyor.

Temposu eskisi gibi olmadığı için bu sezon ligde en çok ofsayta yakalanan oyuncu oldu. Ancak geride kalma konusundaki bu çaresizlik, Portekiz kaptanına uygulanan baskılarla bir şekilde anlaşılabilir.

United'ın Watford'a karşı beraberliği Ronaldo'nun hatası değildi. Sorunlara katkıda bulundu ama suç sadece onun üstüne yüklenemez.

Bruno Fernandes, Elanga ve Paul Pogba'nın hepsi fırsatlara sahipti; United'ın 22 şutu vardı, ancak bunlardan sadece üçü hedefi buldu. Rangnick, haklı olarak teknik ekibinden çok oyuncuları suçladı.

Rangnick, "Antrenörler olarak görevimiz, takımın yeterli şans yaratmasına yardımcı olmaktır" dedi.

"Maçta sadece iki veya üç fırsatımız olsaydı, daha fazlasını yaratmak için ne yapabileceğimizi kendimize sorabilirdik, ancak bugün sahip olduğumuz pozisyonların sayısı böyle bir maçı kazanmak için yeterli olmalı."

Ronaldo, menajeri ile aynı fikirdedir. Son düdük çaldığında inanamayarak kollarını havaya kaldırdı ve tünele doğru yöneldi. Beş kez Ballon D'or kazanan yıldız, Manchester'a geri döndüğünde tüm sezon boyunca sadece iki kez gol yemeyen ve küme düşme hattında olan bir takımla evinde golsüz berabere kaldı.

United'ı tekrar şampiyonluk yarışına sokabileceğini düşündü ama bunun yerine ilk dörtte bitirmek için zorlu bir mücadele veriyor.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde Manchester City, Tottenham ve Liverpool'a karşı oynayacakları maçlarla, Şampiyonlar Ligi bir yana, Avrupa Ligi potasında kalmak için mücadele edebilirler.

Çeviri: Nazım Gömleksiz