Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının kolaya kaçmasından rahatsız

Zirve yarışındaki ekiplere karşı üst üste alınan kötü sonuçların ardından yaşanan Watford hezimeti bardağı taşıran son damla oldu ve Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer’in görevine son verdi.

2018’den bu yana takımı çalıştıran Norveçli teknik adama getirilen en büyük eleştiri, oyuncuların bireysel gelişimlerine yeterince katkı yapamaması ve takıma bir futbol kimliği kazandıramamış olması.

Ancak takım içindeki problemler, Solskjaer’in kulübede yetersiz kalmasından ibaret değil.

Ronaldo niye mutsuz?

Telegraph’ta yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo takımdaki bazı oyuncuların tavırlarından mutsuz. Takım arkadaşlarının kolaya kaçtığını ve yeterli eforu göstermediğini düşünen Portekizli yıldız, bu durumdan rahatsız olan tek kişinin kendisi olmadığını belirtti.

United’ın şampiyonluklara uzandığı yıllardan bu yana kulüp bünyesinde yer alan diğer isimler de, düşen standartlar konusunda Ronaldo’ya hak veriyor.

Bu isimlerden biri, Manchester United’ın hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Villarreal’le oynayacağı maçta takımı yönetecek olan Michael Carrick.

Geçici olarak takımın başına getirilen Carrick, 2006-2018 yılları arasında Manchester United formasını giymişti. Carrick, Cristiano Ronaldo’nun kulüpteki ilk döneminde Portekizli ile üç yıl boyunca takım arkadaşıydı.

United ile beş Premier Lig ve bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Carrick, Ronaldo’nun geçmişe atıf yaparken bahsettiği isimlerden biri.

Ronaldo’yla birlikte kupa kaldıran bir diğer isim Darren Fletcher ise şu anda kulüpte teknik sorumlu olarak görev yapıyor.

Zidane ile yeniden buluşabilir

Manchester United için birinci çözüm yolu, teknik direktörlüğe takımı ayağa kaldıracak ve oyunculara yeniden özgüven ve hırs aşılayacak bir ismi getirmek.

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo’nun Solskjaer’in yerine Zinedine Zidane’ın getirilmesi için yönetime telkinde bulunduğuna dair haberler çıkmıştı.

Real Madrid’de üst üste üç Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanan Zidane, yıldız oyuncuları idare etme konusundaki başarısıyla biliniyor.