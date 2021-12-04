Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Arsenal maçındaki gol sevinci başına dert açabilir

Manchester United'da pazar günü Crystal Palace maçıyla birlikte Ralf Rangnick göreve başlıyor ve yeni bir sayfa açılıyor.

Uzun süren çalışma izni sonrası Rangnick resmî olarak açıklandı ve Palace maçıyla birlikte göreve soyunacak.

Fakat pazar günkü karşılaşma öncesi Cristiano Ronaldo'dan gelen haberler United için biraz endişe verici.

Ne oldu?

The Sun'a göre Ronaldo, Ralf Rangnick'in sorumlu olduğu ilk maçı kazanabilir.

Portekizli yıldızın, Arsenal maçında bir diz sakatlığı yaşadığı ve bu nedenle Palace maçı öncesi durumunun belirsiz olduğu söylenmekte.

Ronaldo'nun sakatlığının sebebi de bir hayli ilginç. Gazetede yer alan habere göre yıldız futbolcu, Old Trafford'da oynanan Arsenal maçında takımının 3. golünü attıktan sonra 'Siu' diye bağırarak ve zıplayarak yaptığı meşhur gol sevinci esnasında dizinden sakatlandı.

Ronaldo'nun durumunun maçtan kısa bir süre önce netleşmesi bekleniyor.

Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo ile ilgili ne söyledi?

Alman menajer, Manchester United için düzenlediği ilk basın toplantısında, Ronaldo'nun 'gegenpressing' felsefesine uygun olup olmadığına dair sorulan soruya şu yanıtı verdi:

"Futbol anlayışınızı veya stilinizi her zaman mevcut oyunculara göre uyarlamanız gerekir, bunun aksine göre değil.

Cristiano'yu Arsenal maçında izledim. Onun yaşında fiziksel olarak hâlâ bu kadar formda olan bir oyuncu görmemiştim. Hâlâ kolayca fark yaratabilecek bir oyuncu.

"Önemli olan tek şey pres değil. Bizim için en önemli konu oyunu kontrol etmek. Ana hedefimiz bu.

"Yani mesele sadece Cristiano'yu değil, tüm takımı nasıl geliştirebileceğimizle ilgili.

"Cristiano'dan gördüğüm kadarıyla, takıma katkı sağlamak için fazlasıyla istekli. Takım arkadaşları da aynı şeyi yapmak zorunda kalacak."

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