Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo 30'undan sonra coştu

Manchester United'ın sahasında konuk ettiği Norwich City'i 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada kariyerinin 60. hat-trickini yapan efsane oyuncu Cristiano Ronaldo, ilerleyen yaşına rağmen daha iyisini yapabileceğini söyledi.

37 yaşındaki Portekizli oyuncu, Twitter'da yaptığı açıklamada takıma daha fazla katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

30 yaşından önce 30 hat-trick yaptığını ve 30 yaşından sonra 30'uncu hat-trickini Norwich karşısında yaptığını vurgulayan Ronaldo, kalan haftalarda bu dengeyi bozmak için mücadele edeceğini söyledi.

Mart ayında Tottenham karşısında da üç gol bulan Ronaldo bu sezon attığı 21 golle, dokuz gollü Bruno Fernandes'in önünde en çok golcü oyuncu olmuştu.

30 hat-tricks before 30 and 30 hat-tricks after 30. It’s time to unbalance the scale! 💪🏽 pic.twitter.com/McgGZBmzyh — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April 17, 2022

Geleceği belirsizliğini koruyor

Sezon başında Manchester City'den de teklif almasına rağmen Sir Alex Ferguson'un devreye girmesi sonrasında eski takımı Manchester United'a geri dönen Ronaldo'nun kulüpteki geleceği ise merakla bekleniyor.

İngiliz basınında yer alan çok sayıda haberde takımın yeni menajeri olması beklenen Erik ten Hag'ın Ronaldo'yu kadroda düşünmediği öne sürülüyor.

Ülkesi Portekiz ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Ronaldo, daha önce Ferguson yönetiminde üç Premier Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Kırmızı Şeytanlar ile 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da yaşayan Ronaldo, bu başarıyı Real Madrid forması altında ise dört kez yaşayarak, tarihe geçmeyi başarmıştı.

Daha fazla okuma