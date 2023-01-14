Derbi öncesinde konuşan Portekizli yıldız, takımına güveniyor.

NE OLDU? Kırmızı Şeytanlar, en büyük rakiplerinin sadece dört puan gerisinde olduklarını bilerek hafta sonu Premier Lig'de Pep Guardiola'nın takımını ağırlayacak.

Ancak, iki takım Ekim ayında Etihad'da karşılaştıklarında 6-3 yenildiklerini de unutmuyorlar.

NE SÖYLEDİLER: "Manchester City, ligdeki en iyi kulüplerden biri, ama önemli olan kendimize inanmak" dedi Fernandes ve şunları ekledi:

"Artık muhtemelen taraftarları ve oyuncuları ikna eden bir oyun tarzına sahip bir takım olarak maçları kazanabilecek doğru bir takım olduğumuzu görebilirsiniz.

"Her maça çıktığımızda, kimseye karşı oynamaktan korkmuyoruz! Bunu net olarak hissedebilirsiniz.

"Geçmişte bunu göremezdiniz. En zorlu maçlar yaklaşırken, biraz 'yapabilir miyiz acaba?' diye düşünüyorduk.

"Ama şimdi taraftarlara, oyunculara, herkese bakarsanız, şu anda her takımla rekabet edecek güce sahip olduğumuzu görebilirsiniz.

"Bu maçın şehirdeki, kulüpteki herkes için ne anlama geldiğini biliyoruz. Taraftarlar ve bizim için yıllar içerisinde çok güzel anların yaşandığı bir derbi oldu."

BÜYÜK RESİM: United, Premier Lig'de City'ye karşı iç saha maçlarını diğer rakiplere karşı kaybettiklerinden daha fazla kaybetti (8) ve bu yüzden bu maçta temkinli davranabilirler.

Öte yandan Kırmızı Şeytanlar, sezonun başında Guardiola'nın ekibine deplasmanda yenilmesinden bu yana, Premier Lig'de oynadığı son on lig maçında sadece bir kez kaybetti, yedi galibiyet ve iki beraberlik aldılar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

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FERNANDES İÇİN SIRADA NE VAR? İki takım bu Cumartesi günü karşı karşıya gelecek ve eğer United kazanırsa, şu anda ligde ikinci olan City'nin sadece bir puan gerisinde olacaklar.