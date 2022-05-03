Manchester United'ın geride bırakmak üzere olduğu sezonu hayal kırıklığı olarak tanımlayan Bruno Fernandes, önceliğinin gol atmak değil kupa kazanmak olduğunu açıkladı.

Kırmızı Şeytanlar 2021/22'nin son iç saha maçında Brentford'ı 3-0 yenerken, ilk golde Fernandes'in imzası vardı.

Bitime iki maç kala dördüncü Arsenal'ın beş puan gerisinde yer alan Manchester United büyük olasılıkla önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyecek.

Fernandes ne söyledi?

Bu sezon Premier Lig'de 10 golü bulunan başarılı orta saha oyuncusu, Sky Sports'a verdiği demeçte şampiyonlukların bireysel istatistiklerden daha önemli olduğunu vurguladı.

"Uzun süredir gol atamıyordum. Elbette gol attığım için mutluyum, ama bu sayıların benim için bir önemi yok. Gol atmak değil, kupalar kazanmak istiyorum."

Dürüstçe değerlendirdi

27 yaşındaki oyuncu Brentford karşısında sergiledikleri performanstan memnun olsa da, sezon genelinde beklentilerin gerisinde kaldıklarını kabul ediyor.

"Bu sezon evimizdeki son maçtı, iyi bir performans sergilemek ve iyi bir sonuç almak istedik."

"Beklenilen standardı yakalayamadığımızı biliyoruz, ama iç sahadaki son maçımızda iyi bir kapanış yaptık. Şimdi geri kalan maçlara odaklanacağız."

"Hep daha fazlasını yapmamız gerektiğini biliyoruz. Taraftarlar bize müthiş bir destek veriyor."

"Bu sezon olmamız gereken seviyeye çıkamadık, ama artık geçmiş için yapabileceğimiz bir şey yok. Kalan maçları kazanarak ligi en iyi şekilde bitirip, ardından sonraki sezonu düşüneceğiz."

Bruno Fernandes Manchester United formasıyla 50. golüne ulaştı.pic.twitter.com/XgeGtW4QOZ — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) May 2, 2022

Fernandes'in Manchester United kariyeri

Ocak 2020'de Sporting'den 63 milyon euro'ya transfer edilen Portekizli, sezon ortasında gelmesine rağmen İngiltere'ye uyum sağlamakta zorlanmadı.

İlk sezonunda Premier Lig'de 14 maçta 8 gol, 7 asistle oynayan Fernandes, 2020/21'i de harika geçirdi. Ligde 37 maçta 18 gol, 11 asist üreten Fernandes takımın açık ara en golcü oyuncusuydu.

Bu sezon Cristiano Ronaldo'nun gelişiyle istatistikleri biraz gerilese de takımın en güvenilir ayaklarından biri olmaya devam etti. Premier Lig'de 34 maça çıkan Fernandes 10 gol ve altı asistle oynadı.