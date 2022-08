Bruno Fernandes, Manchester United için sahaya çıktığında biraz garip olan bir dizi batıl inanca sahip olduğunu açıkladı.

Portekizli, Kırmızı Şeytanlar'da başrol oynadı

Kaptanlık pazubandını taktı

Maçlardan önce rutinlerini asla bırakmıyor

NE OLDU? Portekizli millî futbolcu, 2020 kış transfer döneminde Sporting'den Manchester United'a geldiğinden bu yana Kırmızı Şeytanlar'a çok şey kattı ve son zamanlarda kaptanlığa kadar yükseldi. Fernandes, bazı rutin eylemlerinin maçlarda en iyi performansını göstermesine yardımcı olduğuna inanıyor.

NE SÖYLEDİ: Fernandes, United'ın resmÎ internet sitesine batıl inançlarını anlattı: "Ben her zaman aynısını yaparım. Kahvaltı veya öğle yemeğini severim. Tabii bu, maçın saatine göre değişir. Her zaman yaptığım bir şey, otelden ayrılmadan önce çocuklarım ve karımla konuşmak çünkü otobüse bindikten sonra kimseye mesaj atmıyorum, telefonlara cevap vermiyorum, bu yüzden ondan sonra maça odaklanmayı seviyorum. Benim için Old Trafford'a vardığınızda, maç başlıyor.

"Bu batıl inançlardan biri. Diğeri ise sahaya her zaman sol ayağımla ayak basıyor olmam. Bu her zaman yaptığım bir şey, bana bir şekilde yardımcı olabileceğine inandığım bir şey. Daha iyi bir performans elde etmek için değil, kendim olmak için.”

BÜYÜK RESİM: Fernandes, United formasıyla 130 maçta oynadı ve bu maçlarda 51 gol kaydetti. Erik ten Hag'ın Harry Maguire'ı ilk 11'den çıkarmasından sonra kaptanlık pazubandını koluna geçirdi.

ÜÇ FOTOĞRAF:

Getty

Getty

Getty

BİLİYOR MUYDUNUZ? Sadece Mohamed Salah, Harry Kane ve Son Heung-min, şubat 2020'deki ilk maçından bu yana Premier Lig'de Bruno Fernandes'den daha fazla gol attı.

FERNANDES'İ NE BEKLİYOR? Fernandes, United'ın 2022-23 sezonuna yavaş başlamasından sonra takımın toparlanmasına yardımcı oldu. Kırmızı Şeytanlar, perşembe günü Leicester'a gittiğinde arka arkaya üçüncü galibiyetini elde etmek istiyor.