Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes, Barcelona'ya transfer olacağı iddialarını yanıtladı

Manchester United'ın orta sahası Bruno Fernandes, Barcelona dedikodularını "kötü gazetecilik" olarak adlandırdı.

Ocak 2020'de Sporting'den Old Trafford'un yolunu tutan Fernandes, Kırmızı Şeytanlar için etkili bir isim haline geldi ancak 2021/22 sezonunun ilk yarısında formunda büyük bir düşüş yaşadı.

27 yaşındaki oyuncu son 14 Premier Lig maçında sadece bir gol attı ve kulüp Premier Lig tablosunda yedinci sırada yer alırken Manchester United'a mutsuz olduğu iddia edildi.

Bruno Fernandes ne söyledi?

Portekiz basınından SPORT TV, Bruno Fernandes'in menajerlerinin Portekizli oyuncuyu Ocak transfer dönemi için Barcelona'ya önerdiğini yazdı.

Ancak Fernandes, bu iddiaya Instagram'dan yanıt vererek takipçilerine şunları söyledi: "Yeni yılın sadece birkaç gün önce başladığını sanıyordum, ancak 1 Nisan'daymışız!"

"Yoksa bu sadece kötü gazetecilik mi?"

Bruno Fernandes'in performansı nasıl?

Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Raphael Varane gibi isimlerin kadroya katılmasıyla bu sezon Manchester United için beklenti yüksekti. Ancak istediği sonuçları alamayan İngiliz ekibi, 19 haftada topladığı 31 puanla Premier Lig tablosunun 7. sırasında yer alıyor.

Kırmızı Şeytanlar'daki ilk bir buçuk sezonunda 40 gol, 29 asist kaydeden Bruno Fernandes, kulübün Premier Lig'i ikinci sırada bitirmesine ve bu süreçte Avrupa Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu.

Fakat bu sezon bir düşüş yaşayan Portekizli futbolcu çıktığı 24 maçta sadece beş gol ve dokuz kaydetti.

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