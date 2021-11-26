Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ralf Rangnick, Cristiano Ronaldo için 'yaşlı' demişti

Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından Manchester United, geçici olarak Ralf Rangnick'i takımın başına getirdi.

Rangnick'in 2016 yılında Cristiano Ronaldo hakkında konuşurken yaptığı "çok yaşlı" yorumu, ikili arasında bir gerilim olup olmadığı sorusunu akıllara getirdi.

Alman teknik adam, İngiliz kulübüyle sezon sonuna kadar anlaşma imzaladı. Rangnick görevi, Şampiyonlar Ligi'ndeki Villarreal maçında takımı idare eden Michael Carrick'ten devralacak.

Ne söylemişti?

2016 yılında Leipzig'in teknik direktörlüğünü yapan Ralf Rangnick'e, kulübün Ronaldo ya da Lionel Messi'yi transfer etme ihtimali ve bu iki oyuncuyu kadroda görmek isteyip istemeyeceği sorulmuştu.

Rangnick ise soruyu şu şekilde yanıtlamıştı:

"Bu iki oyuncunun Leipzig'e uygun olacağını düşünmek absürt. İkisi de çok yaşlı ve çok pahalı."

O tarihte 31 yaşında olan ve Real Madrid forması giyen Ronaldo, beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğundan dördüncüsü henüz kazanmıştı.

Ancak Rangnick, maddi faktörleri de hesaba katarak, Ronaldo'nun genç Leipzig kadrosunun dinamiklerine uymayacağını söylemişti.

Bir sezon Leipzig'i çalıştıran ve takımı Bundesliga'ya taşıyan Rangnick, ardından sportif direktörlük görevine geri dönmüştü.

O dönemde Leipzig kadrosunda yer alan Marcel Sabitzer, Emil Forsberg ve Lukas Klostermann, takımın formasını Şampiyonlar Ligi'nde de giydi.

Uyum problemi yaşayabilirler

Şu anda 36 yaşında olan Ronaldo'nun Rangnick ile nasıl bir uyum yakalayacağı soru işareti. Alman çalıştırıcının önde baskıya önem veren oyun stili de Portekizli yıldızın profiline pek uygun değil. Ronaldo, Premier Lig'in en az pres yapan forvetleri arasında yer alıyor.

Rangnick'in Pazar günkü Chelsea maçında takımın başında yer alması beklenmiyor. 63 yaşındaki teknik adam, Manchester United ile ilk maçına büyük olasılıkla Perşembe günü Arsenal karşısında çıkacak.