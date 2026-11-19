Mauricio Pochettino resmen Manchester United'ın başına geçti. Yeni teknik direktör, kadroyu güçlendirmek için ABD Milli Takımı'nda birlikte çalıştığı oyunculara yöneldi. Arjantinli çalıştırıcının, çok iyi tanıdığı bir La Liga oyuncusunun transferine öncelik verdiği bildiriliyor.

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Manchester United, Villarreal savunmacısı için ocak ayı hamlesini değerlendiriyor

The Daily Telegraph'a göre Manchester United, 22 yaşındaki Villarreal beki Alex Freeman için ocak ayında girişimde bulunmayı görüştü. Geçen hafta Michael Carrick'in halefi olarak göreve getirildiği doğrulanan Manchester United'ın yeni teknik direktörü Pochettino'ya, yaklaşan transfer döneminde hem bir bek hem de bir forvet alınması için destek verilecek.

Freeman, Ocak 2026'da Villarreal'e katılmasından bu yana başarılı bir performans sergiledi ve teknik direktör Inigo Perez yönetiminde A takımın önemli oyuncularından biri hâline geldi. Kariyerine kanat oyuncusu olarak başlayan Freeman, sağ bekte kendine yer edinirken sol tarafta da oynayabildiğini gösterdi.

Tottenham ve Chelsea'nin eski teknik direktörü Pochettino, Freeman'ı daha önce ABD Milli Takımı'nda çalıştırmıştı. Savunma oyuncusuna A milli takımdaki ilk maçında forma şansı veren Pochettino, onu ABD'nin beş Dünya Kupası maçının dördünde ilk 11'e aldı.

Pochettino'dan Freeman'ın dünya çapında bir oyuncu olma potansiyeline övgü

Pochettino, genç oyuncunun ABD'nin haziran ayında Avustralya'yı mağlup ettiği Dünya Kupası maçında gol atmasının ardından ona duyduğu hayranlığı açıkça dile getirdi. Arjantinli teknik direktör, maç sonrasında Freeman'ın gelişimini değerlendirirken hem zihniyetini hem de ulaşabileceği seviyeyi övdü.

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"Çok mütevazı, müthiş bir karaktere sahip ve her zaman dinliyor," dedi Pochettino. "Onunla birlikte olmaktan, onu çalıştırmaktan gerçekten keyif alıyorsunuz ve [o] müthiş bir oyuncu. Bana göre, [potansiyeli var] kendi mevkisinde dünyanın en iyi oyuncularından biri olmaya."

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Pochettino için savunma takviyeleri ön plana çıkıyor

United'ın gündemindeki tek ABD milli takım oyuncusu Freeman değil. Fulham'ın sol beki Antonee Robinson ve ABD Milli Takımı forveti Folarin Balogun da ocak ayındaki olası transferlerle anılıyor. Önceki transfer döneminde savunma hattı için büyük harcamalar yapmayan United, 2027'de savunma takviyelerini yeniden gündemine alabilir. Zamora da Robinson'ın bu seçenekler arasında yer alabileceğini belirtti.

GOAL'e konuşan Zamora şunları söyledi: "Bence öyle. [Robinson] yıllardır bek mevkisinde oldukça istikrarlı bir performans sergiliyor. Artık çok fazla deneyimi olan isimlerden biri olabilir. Premier League'de uzun yıllar oynadı, elbette millî takım deneyimi de var. Yetenekli bir oyuncu ve Fulham'da kendini göstermeye devam ediyor. Açıkçası [Alvaro] Arbeloa yönetiminde nasıl bir performans sergileyeceklerini merak ediyorum."

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Ocak ayındaki transfer hamlesinden önce Liverpool maçı var

Pochettino, ocak ayındaki transferlere odaklanmadan önce teknik direktör olarak önemli bir sınav verecek. Bugün Manchester'a gelen yeni teknik direktör, bu hafta sonu Liverpool deplasmanında ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

United'ın mevcut oyuncularının önümüzdeki haftalardaki performansı, Pochettino'nun kış transfer dönemine ilişkin nihai istek listesini şekillendirecek. Freeman'la yeniden çalışmak için harekete geçerse United'ın, sezon ortasında düzenli olarak ilk takımda oynayan önemli bir oyuncusundan ayrılması için Villarreal'i ikna etmesi gerekecek.