Manchester United'ın yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'nun, Borussia Dortmund'da mutsuz olan 17 yaşındaki ABD milli takımı oyuncusu Mathis Albert'i yazın transfer etmek istediği bildiriliyor. ABD'yi çalıştırırken genç hücumcuyla birlikte çalışan Arjantinli teknik adam, Albert'in Almanya'daki sınırlı forma süresi devam ederse ona Old Trafford'un kapısını açabilir.

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Pochettino, Dortmund'da mutsuz olan genç oyuncuyu takip ediyor

Sky Germany'ye göre Pochettino, Dortmund'da düzenli forma şansı bulamayan Albert'in transferi için United'ı harekete geçirebilir. 17 yaşındaki hücum oyuncusu bu sezon üç maçta yalnızca 128 dakika oynadı ve sahadaki durumundan duyduğu memnuniyetsizlik arttı. Cumartesi günü ender forma şanslarından birini buldu ve Dortmund'un Borussia Mönchengladbach'ı 1-0 yendiği maçın 72. dakikasında oyuna girdi.

Arjantinli teknik adam, genç ABD'li hücum oyuncusunu beğeniyor

Pochettino, ABD teknik direktörlüğü döneminde genç oyuncunun gelişimine katkıda bulunup onu A milli takıma çağırdığı için Albert'in yeteneklerini yakından biliyor. Kısa süre önce Old Trafford'da göreve başlamasının ardından, Manchester United geleceğe yönelik planlar yaparken ikili arasındaki bağ yeniden gündeme geldi.

Habere göre Pochettino, daha önce milli takımda çalıştırdığı Albert'i hâlâ çok beğeniyor ve potansiyeline ulaşması için "Albert'in oynaması gerekiyor" diye düşünüyor. Genç oyuncunun Bundesliga'daki durumu önümüzdeki aylarda düzelmezse Arjantinli teknik adam ona İngiltere'de A takımda daha düzenli oynama fırsatı sunabilir.

Genç oyuncu şimdiden ABD milli takımının rekorunu kırdı

Dortmund altyapısının en parlak yeteneklerinden biri olarak görülen Albert, Almanya'da A takımda kalıcı bir yer edinmeyi hâlâ bekliyor. BVB formasıyla tüm kulvarlarda dört A takım maçına çıktı. Bugüne kadarki tek ilk 11 deneyimini ise eylül ayı başında Almanya Kupası'nın ilk turunda yaşadı.

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Milli takım düzeyinde ise ABD formasıyla şimdiden beş maça çıktı. 30 Eylül 2026'da, 17 yaş 131 günlükken Şili karşısında alınan 4-2'lik galibiyette gol attı ve milli takımdaki ikinci maçında ABD'nin en genç golcüsü oldu. Ancak Cavan Sullivan, dört gün sonra Meksika karşısında 17 yaş 6 günlükken bu rekoru kırdı.

Yaz transfer dönemi belirleyici olabilir

Alman yayın kuruluşuna göre Albert, önce sezonun geri kalanının nasıl geçeceğini görmek istediğinden kış transferi şu an için gündemde değil. Bir sonraki adımına karar vermeden önce önümüzdeki birkaç ay Dortmund'da ne kadar süre oynayacağını yakından takip edecek. Memnuniyetsizliği sürerse Pochettino ve United, yazın somut bir transfer hamlesi yapmaya hazırlanıyor.