Manchester United’ın yeni stadyumunun açılışı bir adım daha yaklaştı: önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı

Manchester United, yeni bir stadyumun inşası için gerekli arazinin büyük bir kısmını satın aldığını kulüp resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Bu, Old Trafford bölgesini dönüştürmeye yönelik uzun vadeli vizyonun önemli bir dönüm noktasıdır.

Manchester merkezli kulüp, yakın gelecekte 100.000 seyirci kapasiteli bir stadyum inşa etmeyi planlıyor. Bu yeni stadyum, Birleşik Krallık’ın en büyük spor arenası olacak.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, “Stadyum, çevredeki mahallenin yeniden geliştirilmesinde katalizör görevi görecek ve dünyanın en dinamik ve önde gelen spor ve eğlence merkezlerinden birinin oluşturulmasına katkıda bulunacak.”

Kulüp, mevcut stadyumun yaklaşık 350 metre kuzeybatısında bulunan 25 hektarlık araziyi satın aldı. Kulüp, planlardan etkilenen şirketlerle görüşmelere başlayarak geçiş döneminde onlara destek olacağını duyurdu.

Ayrıca, tüm bölgenin yenilenmesi projesi kapsamında 15.000 yeni konut inşa edilecek, yerel düzeyde 48.000, ulusal düzeyde ise 90.000 yeni iş imkanı yaratılacak.

Stadyumun geliştirilmesinden sorumlu Collette Roche, web sitesinde yeni stadyumla ilgili gelişmeleri açıklıyor. “Old Trafford’a bu kadar yakın bir yerde inşaat yapabilmemiz sayesinde, taraftarlarımız için çok önemli olan mirası, gelenekleri ve ritüelleri koruyabileceğiz.”

“Taraftarlarımızla birlikte – ve sadece onlar için değil – atmosfer, uygun fiyat ve erişilebilirliğin vizyonumuzun merkezinde yer aldığı dünya standartlarında bir stadyum inşa etmeye kararlıyız.”

"Yeni ana stadyumumuz için doğru arsayı satın almak hayati önem taşıyordu ve satın aldığımız arazi, geçmişimizi onurlandıran ve geleceğimize hazır, gerçek anlamda dünya standartlarında bir stadyum inşa etmemiz için bize bir sahne sunuyor," dedi Roche.