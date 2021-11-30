Manchester United'ın yeni menajeri Ralf Rangnick, Arsenal maçını kaçıracak

Ole Gunnar Solskjaer'in yerine göreve getirilen Ralf Rangnick'in Perşembe günü oynanacak Manchester United-Arsenal maçında takımın başında olması bekleniyordu.

Kulüp Pazartesi günü yaptığı resmi açıklamayla, Rangnick ile sezon sonuna kadar anlaşıldığını duyurmuştu.

Daily Mail'de yer alan haberde; teknik ekibe verilen son bilgiye göre; 63 yaşındaki teknik adamın çalışma izninde yaşanan sıkıntı ve covid kısıtlamaları nedeniyle Arsenal maçında sahada olmayacağı belirtildi.

Artan vaka sayıları nedeniyle covid önlemlerini sıkılaştıran İngiltere, Salı gününden itibaren seyahat sonrası karantina uygulamasını yeniden yürürlüğe koydu.

United, Rangnick'in Pazar günü deplasmanda Crystal Palace ile oynanacak mücadeleye yetişmesini umuyor.

Vakit daralıyor

Bir süredir büyük bir düşüş içinde olan Kırmızı Şeytanlar'ın kaybedecek fazla vakti yok. Ligde zirve yarışına yeniden dahil olmak için bir an önce galibiyetlere başlaması gereken United için Arsenal karşısında yaşanacak puan kaybı hayati olabilir.

Rangnick'in işlemleri tamamlanana dek, geçici olarak takımı yöneten Michael Carrick görevde kalmaya devam edecek.

Carrick iki maçta yenilmedi

Manchester United, Carrick yönetiminde çıktığı iki maçta bir galibiyet ve bir beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi'nde Villarreal'i yenen United, ligde lider Chelsea'den bir puan koparmayı başarmıştı.

Chelsea karşısında Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesinde başlatan Carrick, kadroyu Rangnick'in belirlediği yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

United, Rangnick'e gelecek sezondan itibaren kulüpte iki yıl sürecek bir danışmanlık rolü de önerdi. Öte yandan, iyi sonuçlar alınması halinde Rangnick'in menajer olarak yola devam etmesi de ihtimaller dahilinde.