Ole Gunnar Solskjaer'in görevden alınmasının ardından sezon sonuna dek geçici olarak Ralf Rangnick'e emanet edilen Manchester United'ın yeni teknik direktörü büyük oranda netleşti.

İngiliz devi Ajax'ın Hollandalı teknik direktörü Erik Ten Hag ile yaptığı görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlarken, resmi açıklamanın yapılması için geri sayıma geçildi.

Solskjaer'in görevden ayrılmasının ardından yeni menajerini atamak için aceleci davranmayan Manchester United bu süreçte birçok teknik direktörle görüşme gerçekleştirdi.

Kulüp kaynakları Ten Hag ile henüz resmi bir anlaşmanın gerçekleşmediğini belirtse de GOAL'ün edindiği bilgiye göre görüşmelerde son aşamaya gelindi ve artık imza an meselesi.

Manchester United'in başına geçeceği yönündeki iddialara ilişkin konuşmaktan kaçınan Ten Hag takımının PSV ile oynayacağı Hollanda Kupası finaline odaklandıklarını söyledi.

Ajax yönetiminin Ten Hag için Manchester United ile anlaşmaya varılması halinde dahi oyuncuların bu durumdan etkilenmemesi için resmi açıklamanın daha sonra yapılması talebinde bulunması bekleniyor.

Guardiola ile çalıştı

2017'den bu yana görev yaptığı Ajax'ta çok başarılı bir döneme imza atan 52 yaşındaki çalıştırıcı takımıyla iki Hollanda Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Daha önce Bayern Münih'in B takımını da çalıştıran Ten Hag, o dönem Alman ekibinin başında bulunan Pep Guardiola ile birlikte çalışarak, B takımı bulunduğu ligde şampiyonluğa taşımayı başarmıştı.

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