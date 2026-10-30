Manchester United orta saha oyuncusu Youri Tielemans, İngiliz teknik direktör Michael Carrick’in Old Trafford’daki geleceğine ilişkin spekülasyonlar artarken eleştirilerin hedefindeki hocasına tam destek verdi. Belçikalı millî futbolcu, cumartesi günü Chelsea deplasmanında oynanacak maç öncesinde deneyimli takım arkadaşları Bruno Fernandes ve Lisandro Martinez’in kamuoyu önünde yaptığı son eleştirileri de büyütmedi.

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Belçikalı orta saha oyuncusundan baskı altındaki teknik direktöre destek

Tielemans, tüm kulvarlarda sekiz maçtır galibiyet alamamalarına rağmen United soyunma odasının yeni bir teknik direktör değişikliğinden ziyade “istikrara” ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Temmuz ayında teknik direktörle yaptığı görüşmelerin ardından Aston Villa'dan transfer olan orta saha oyuncusu, Manchester United'ın geçen hafta üst üste iki maçı da üçer gol farkla kaybetmesine tanık oldu. Bu sonuçların ardından kulüp, Premier Lig tablosunda 16. sırada yer alıyor ve sekiz maçta yedi puanı bulunuyor.

Takımın teknik direktöre güveni sürüyor

United'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk üç maçından ikisini kaybetmesi ve Premier Lig'de düşme hattının yalnızca bir puan üzerine gerilemesinin ardından Old Trafford'daki teknik direktöre yönelik eleştiriler yoğunlaştı. Ancak yazın Carrick ile doğrudan görüştükten sonra Manchester'a gelen Tielemans, eski orta saha oyuncusuyla yolları ayırmanın durumlarını daha da kötüleştireceğini savundu.

Belçikalı oyuncu, TNT Sports'a verdiği röportajda şunları söyledi: “Buraya gelmemin nedenlerinden biri oydu, çünkü beni burada istiyordu. Takıma yardım etmemi istiyordu. Bu yüzden kalmasından çok memnunum. Takımdaki hiç kimse ani bir değişiklik istemiyor. İşleri olduğundan daha fazla altüst edecek büyük bir değişiklik istemiyoruz. Sadece istikrara ihtiyacımız var, çok çalışmaya devam etmeliyiz. İşler bir noktada düzelecek.”

Sonbahardaki kötü gidişata rağmen soyunma odasının teknik direktöre desteğinin kesinlikle sürdüğünü belirten 29 yaşındaki oyuncu şöyle ekledi: “Geldiğimden beri işini hep yaptı. Hepimizin kendini rahat hissettiği bir sistem kurmaya çalıştı. Bu yaz takıma yardım etmek için gelmem konusunda beni ikna ettiği için transfer oldum. Onun hakkında yalnızca olumlu şeyler söyleyebilirim; soyunma odasındaki herkes de aynısını yapar. Hepimiz kenetlenip bu durumu tersine çevirmeliyiz.”

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Bununla birlikte, son haftalarda saha dışındaki huzursuzluk da United'ın sahadaki sorunlarını artırdı. Atletico Madrid'e karşı alınan Avrupa yenilgisinin ardından savunma oyuncusu Martinez, kadroya daha fazla yatırım yapılmasını ve “teknik direktörümüzden [Jason Wilcox] daha fazlasını” açıkça talep etti; daha sonra ise özür diledi.

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Yalnızca bir hafta sonra, United'ın Şampiyonlar Ligi'nde Cesc Fabregas'ın Como'suna 4-1 yenilmesinin ardından takım kaptanı Fernandes, teknik ekibin yaklaşımını sorguladı ve TNT Sports'a şunları söyledi: “Adam adama baskı yapmama kararı teknik ekibin. Bazen bu takımlara topu fazla bıraktığınızda özgüven kazanıyorlar.”

Takım içindeki rahatsızlık kazanma arzusunu yansıtıyor

Fernandes, pazar günü Bournemouth'a karşı evlerinde aldıkları 3-0'lık yenilgide maç boyunca yedek kulübesinde kaldı. Böylece Bournemouth, dört sezonda üçüncü kez Old Trafford'da aynı skorla kazandı. Carrick ise perşembe günü Portekizli oyun kurucunun “tamamen bağlı” olduğunu ve kaptanlığı sürdüreceğini doğruladı.

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Bu tür rahatsızlıkların “takım içinde kalması” gerektiğini kabul eden Tielemans, takım arkadaşlarının kazanma tutkusunu savundu: “Herkesin kendine özgü bir tavrı var. Önemli olan bunu doğru üslupla, doğru zamanda yapmak. Açıkçası bu konuda çok konuşuldu, o yüzden daha fazla ayrıntıya girmeyeceğim. Ama bu, herkesin önemsediğini gösteriyor. Hepimiz bu durumu tersine çevirmek istiyoruz.

“Maç kazanmak istiyoruz. Hepimiz kazanmak isteyen insanlarız ve hayal kırıklığı biriktiğinde farklı sözler söyleyebilir, farklı görüşler dile getirebilirsiniz. Bu tamamen normal. Takım içinde kaldığı sürece en iyisi bu.”

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United'ın kötü formundaki sorumluluğun “büyük bölümünün” teknik ekipten ziyade oyuncularda olduğunu vurgulayan orta saha oyuncusu sözlerini şöyle sürdürdü: “Sorumluluk yalnızca teknik direktörde değil. Teknik direktör işini yapıyor. Biz oyuncular da işimizi yapmalıyız. Bu karşılıklı bir durum.”

United taraftarları da pazar günü Bournemouth yenilgisinin ardından benzer bir tavır sergiledi. Carrick'in adını tezahüratlarla andıktan sonra teknik direktör tünele girince oyuncuları yuhaladılar.

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Tribünlerden gelen tepkiye değinen Tielemans şunları söyledi: “Yuhalamaları anlıyorum, çünkü taraftarlar beklenti içinde. Kulüpte çok iyi dönemler, pek çok başarı gördüler. Beklentilerinin yüksek olması çok normal. Bizim de kendimizden beklentimiz yüksek. Sonuçlar kötü olduğunda elbette hayal kırıklığı yaşıyorlar ama biz de yaşıyoruz.

“Maç kazanmak istiyoruz. Sahadan çıkarken yuhalamaları duymak elbette hoş değil ama o anda hayal kırıklıklarını dışa vuruyorlar. Bunu kabul edip birlikte yolumuza devam etmeliyiz. Umarım geçen haftaya kıyasla daha güçlü döneriz. Geçen hafta, iki yenilgiyle hem biz oyuncular hem de kulüp için çok olumsuz geçti. İşleri yoluna koymak istiyoruz.”

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Bu sezon yalnızca altı Premier Lig takımının savunma performansı United'dan daha kötü. Tielemans, takımın hafta boyunca antrenmanlarda “taktiksel olarak daha kompakt olmaya” çalıştığını da belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Takım olarak güçlü olduğumuzdan emin olmalıyız. Böylece bireysel kalitemizi son birkaç haftaya göre çok daha kolay ortaya koyabiliriz.”

Savunma düzeni Chelsea karşısında sınanacak

United, savunma çalışmalarının sonuçlarını cumartesi günü öğle saatlerinde Chelsea ile karşılaşmak üzere Stamford Bridge'e gittiğinde görecek. Üst üste alınan üçer gollük yenilgilerin ardından Premier Lig'de düşme hattına tehlikeli biçimde yaklaşan kulübün, batı Londra'da daha iyi bir performans sergilemesi kötü gidişatı durdurmak açısından büyük önem taşıyor. Deplasmanda alınacak olumlu bir sonuç, Carrick'in görev süresine ilişkin kısa vadeli baskıyı da hafifletecek.