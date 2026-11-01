Manchester United öyle bir kulüp ki sıradan bir lig maçı bile bir anda büyük bir organizasyona dönüşebilir: Old Trafford, projektörler ve bir bakmışsınız herkes maçtan söz ediyor. Ancak sezonu baştan sona takip etmek isteyenlerin yayın hakları karmaşasında yolunu bulması gerekiyor. Yayıncılar turnuvaya göre büyük ölçüde değişiyor. Bu yüzden kısa bir özet işinize yarayacaktır.

Manchester United maçları hangi kanalda ve platformda? Red Devils'ın karşılaşmalarını TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor?

Getty Images

Manchester United'ın Premier League, Carabao Cup, FA Cup ve Community Shield maçları TV'de ve canlı yayında

Almanya'da Premier League izlemek isteyenlerin yolu neredeyse doğrudan Sky'a çıkıyor. Tüm maçlar burada canlı yayınlanıyor; maç gününün yoğunluğuna göre tek maç yayını veya dönüşümlü yayın yapılıyor. Manchester United'ın bütün maçları da buna dahil. Televizyondan izleyemeyenler ise Sky Go veya WOW üzerinden yayına erişebiliyor.

Şimdi üye olun: Premier League, DFB-Pokal ve çok daha fazlası ayda 24,99 Euro'dan başlayan fiyatlarla

Sky, 2025/26 sezonundan itibaren İngiltere futbolu yayın paketine Carabao Cup'ı da ekledi. Kısacası Manchester United lig kupasında oynadığında maçları yine burada canlı izleyebilirsiniz; farklı yayıncılar arasında geçiş yapmanız gerekmiyor.

Almanya'da FA Cup ve FA Community Shield için adres DAZN. İki turnuvanın münhasır yayın hakları bu platformda. Manchester United bu turnuvalardan birinde sahaya çıktığında maçlar canlı yayınlanıyor.

Gelecek maçlar MUN Şampiyonlar Ligi 15:00 ROM

Size uygun DAZN aboneliğini bulun: FA Cup, Community Shield ve daha fazlası canlı yayında

Getty Images

Manchester United maçlarını takip etmek için bir diğer seçenek: SPOX canlı anlatımı

SPOX da United'ın seçili maçlarını canlı anlatımla takip ediyor. Önemli bir pozisyonu kaçırmak istemiyorsanız göz atabilirsiniz. Canlı anlatım bağlantılarını maçların başlamasına kısa süre kala burada listeleyeceğiz.

Manchester United hakkında kısa bilgiler