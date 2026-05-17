Kulüp, resmi kanalları aracılığıyla Tyrell Malacia'nın bu yaz Manchester United'dan ayrılacağını duyurdu. Manchester'daki sözleşmesi uzatılmayacağı için, bu yaz bu kanat bekini bedelsiz olarak transfer etmek mümkün olacak.

Malacia, Nottingham Forest ile oynanan iç saha maçının (3-2) ardından geçici teknik direktör Michael Carrick tarafından övgüyle bahsedildi. Defans oyuncusu maça çıkmadı, ancak teknik direktöründen sıcak bir övgü aldı.

"İşte Tyrell, maçın başlangıcında çocuklara bahsettiğim oyuncu. Sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Sizden ona desteğinizi göstermenizi rica ediyorum," diye hayranlara seslendi Carrick. Hayranlar seslerini duyurdu. Rotterdam doğumlu oyuncu, Manchester United taraftarlarının alkışlarıyla karşılandı.

Malacia, 2022 yazında Feyenoord'dan yaklaşık 15 milyon euroya transfer edildi. İlk sezonunda düzenli olarak forma giydi ve tam 39 maça çıktı. Ancak ciddi bir diz sakatlığı nedeniyle bir sezonun tamamını kaçırmak zorunda kaldı ve geri döndüğünde The Red Devils'ta forma giyme garantisi kalmamıştı.

PSV'de sadece 693 dakika forma giydiği bir kiralık dönemden sonra Manchester'a geri döndü. Defans oyuncusu birkaç kez transfer için girişimde bulundu, ancak bir transfer gerçekleşmedi. Bu kış Türkiye'ye transferi gündemde gibi görünüyordu, ancak yönetim, özellikle Patrick Dorgu'nun sakatlığı nedeniyle son anda transferden vazgeçti.

Bu sezon Malacia, United formasıyla iki kez sahaya çıktı ve toplamda sadece yedi dakika süre aldı.