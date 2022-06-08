Real Madrid ile olan kontratının son senesine giren İspanyol oyuncu, geleceğine ilişkin kararı kısa bir süre içerisinde vereceğini söyledi.

Carlo Ancelotti'nin göreve gelmesinin ardından önce La Liga'da ardından da Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan Real Madrid, İspanyol oyuncusu Marco Asensio'yu 2023 yazında bitecek kontratı nedeniyle bedelsiz kaybetmek istemiyor.

Real Madrid cephesi Asensio'nun sözleşmesini uzatmak isterken, Asensio ise Manchester United'a transfer olabileceğinin sinyallerini verdi.

İspanya Milli Takımı'nın Uluslar Ligi karşılaşmaları için milli takımla kampta olan Asensio, Real Madrid ile olan sözleşmesinin bir yıl sonra sona ereceğini hatırlattı:

"Sözleşmem bir yıl sonra bitiyor ama şu anda sadece milli takıma odaklanmış durumdayım. Milli maçlar bitince oturup durumu değerlendiririz. Birkaç olasılığım olduğunu biliyorum. Takımda kalıp kontratımı tamamlamak da seçeneklerden biri. Söylentiler her zaman futbolun bir parçası. Real Madrid'de oynayan bir oyuncuysanız, bu söylentilerle yaşamayı öğrenirsiniz"

Manchester United teklif yapabilir

GOAL'ün Real Madrid muhabiri Jorge Picon ise Real Madrid'in Asensio ile yeni sözleşme için masaya oturacağını ancak bu görüşmeden bir anlaşma çıkmaması halinde Asensio'nun yaz transfer döneminde satılacağını düşünüyor. 26 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz bir şekilde kaybetmek istemeyen Real Madrid oyuncunun da takımda kalma isteğine güveniyor.

Real Madrid'de mutlu olsa da alacağı süre konusunda garanti isteyen Asensio, aksi takdirde kontratını tamamlamayı ve takımdan ayrılmayı planlıyor.

Kadroda büyük bir yenileme yapması beklenen Manchester United'da teknik direktör Erik ten Hag transfer önceliği olarak Barcelona'dan eski öğrencisi Frenkie de Jong'u belirlerken, Hollandalı oyuncunun transfer edilememesi halinde rota Asensio'ya dönebilir.

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