Manchester United'ın transfer hedefindeki futbolcu Declan Rice, West Ham United'da nasıl elit bir çapaya dönüştü?

Son zamanlarda hep aynı cümle, her futbol podcast'inde, radyo programında ve televizyondaki bir West Ham maçı olduğunda duyulur.

Kaçınılmaz olarak konuşma Declan Rice'a gidiyor ve birisi şöyle diyor: "İyi olduğunu biliyordum, ama bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum."

Muhtemelen bir noktada herkes Rice'ın birkaç maçını izlemiş olacak ve sonunda bu klişe sona erecek, ancak bu konunun her hafta yeni bir kişi tarafından konuşulması Rice'ın dünyanın en büyük kulüplerinden birine transfer olmasıyla gerçekleşecek.

Ve Rice şüphesiz bu hamleye hazır. GOAL, Manchester United'ın uzun süredir Rice hayranı olduğunu ve Erik ten Hag’dan önce bile onu istediğini biliyor.

Modern bir defansif orta saha oyuncusu için ihtiyaç duydukları tüm niteliklere sahip: çağdaş Premier Lig taktiklerine geçişin dayanak noktası olacak ileri bir tekniğe sahip bir futbolcu.

Rice her zaman geniş çapta bir savunma oyuncusu olarak görüldü ve her ne kadar mücadele ve müdahale istatistikleri mükemmel olsa da bu varsayılan profil daha çok, onun geniş İngiliz yapısı ve bir David Moyes takımının kalbindeki varlığı ile de bağlantılı.

Rice bir savunma oyuncusundan çok daha fazlası, ancak onun nitelikleri göz ardı edilmemeli.

Çok az orta saha oyuncusu, kalabalık alanlarda topu rakiplerinden uzaklaştırmaya olanak tanıyan konumsal farkındalık ve beklentiye sahip.

Bu sezon kombine müdahaleler için Premier Lig'de dördüncü (ve orta saha oyuncuları arasında ikinci sırada (154), ancak savunma eylemlerinin çoğu istatistiklerde yer almıyor. Boşta kalan topları süpürme ve pasların yapılmasını engelleyen yolları kapatma şekli kaydedilmiyor.

Ancak Rice'ın oyununda, bundan çok daha fazlası var. Orta sahanın tabanından forvet momentumu yaratma konusunda ender bir kaliteye sahip.

Fabinho ve Rodri bu alanda liderler; mümkün olduğunda topu ileriye doğru savurmakta usta olması gereken yeni bir seçkin altı numara markasının ilk temsilcilerinden ikisidir.

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Bu durum; dikey, çizgileri bölen paslar anlamına gelir, ancak aynı zamanda, özellikle topu kazandıktan hemen sonra, rakibin yoğun baskısı altında topu alıp bırakmak anlamına gelir.

Fabinho, Rodri’yi ve ayrıca Rice'ı diğerlerinden ayıran şey, iyi okunan bir kafa vuruşunun veya temiz bir kaymayla yapılan müdahalenin, rakibin kontra ataklarını önlemesinin, genellikle aynı hareketle topu diğer yöne geri itmesine yol açmasıdır.

İyi bir defansif orta saha oyuncusu ile gerçekten elit bir orta saha oyuncusu arasındaki fark budur ve 2022 bu konu çok önemlidir.

Premier Lig, hem savunma hem de hücum olmak üzere geçişlerle ilgilidir; son derece organize ve sıkıştırılmış bloklar çağında, boşluklar öncelikle top döndüğünde ve oyuncular ileri atılabildiğinde bulunur.

Bu nedenle Rice gibi - bir topu durdurabilen bir oyuncuya sahip olmak - karşı baskıyı durdurmak için gücünü kullanır ve sadece birkaç dokunuşla ileriye bir pas verir.

Ten Hag'ın Manchester'a getireceği yüksek oktanlı hücum futbolu için paha biçilemez bir futbolcu olabilir.

Rice; ne kadar nadir ve özel bir yetenek olduğu asla küçümsenemez.

Rice, Rodri ve Pierre-Emile Hojbjerg'in ardından Premier Lig'de orta saha oyuncuları arasında (34.187 metre) en yüksek toplam pas mesafesine sahip üçüncü oyuncu olarak da dikkat çekiyor.

Rice aynı zamanda mükemmel bir top sürme yeteneğine sahip ve düzenli olarak çizgileri kırmak için topa sahip olarak ilerliyor.

Modern altı numaranın hayati bir becerisi ve Ten Hag'ın United'ı bir savunma ablukasından çıkarmak için tam olarak ihtiyaç duyacağı yeteneği var.

Bu sezon Premier Lig'de toplam (1575) top taşımayla dokuzuncu sırada ve topu taşırken kat ettiği mesafeyle (6315m) dördüncü sırada yer alıyor. Onun üstündeki üç oyuncu ise stoper olarak görev yapıyor.

Yani, bir araya getirildiğinde, elimizde dünya standartlarında pas atma ve sahada dripling yeteneği olan elit bir oyuncu var.

Manchester United'ın onu Old Trafford'a getirmek için harekete geçmemiş olması şaşırtıcı.

Rice, her zaman daha iyiye gidiyor ve belki de yetişmesinde küçük bir gecikme var.

Taşıma, dokunuş ve top sürme sayıları yıldan yıla artıyor ve her kategoride Rice şimdiden, Premier Lig’de sezonun bitmesine 6 maç varken sezonun en yüksek seviyesini kaydetti.

West Ham, perşembe günkü yarı final ilk maçında Eintracht Frankfurt ile oynayacakları Avrupa Ligi'nde finale kadar giderse daha fazla dikkat çekecek.

Rice, kaleyi Moyes'un derin savunma hattında tutarak ve takımın kontra ataklarının çoğunu tetikleyerek, özellikle de çeyrek finalde Lyon'a karşı kazandıkları zaferde, şimdiye kadar çok etkili oldu.

Rice, iki maçta sekiz müdahale yaptı ve özellikle Fransa'daki 3-0’lık galibiyette etkili oldu ve ikinci golü attı.

Bu performans, Avrupa'nın seçkin kulüplerindeki keşif departmanlarının, Doğu Londra'da gelişen gülünç derecede zarif, tutarlı ve zeki futbolcuyu görmek için yürüyüşünü ve yapısını gözden geçirmesine yardımcı olarak onu transferin gözdesi yapacak.

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