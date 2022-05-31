Adı Kımızı Şeytanlarla anılan Hollandalı oyuncu söylentiler hakkında konuştu.

Adı Manchester United'la anılan Frenkie de Jong gönlünün Barcelona'da kalmaktan yana olduğunu söyledi.

2019'da Ajax'tan 65 milyon sterlin'e transfer edilen De Jong aradan geçen üç yılda kadronun vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi ve Barcelona formasıyla toplam 139 maça çıktı.

İspanyol ekibiyle 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki oyuncunun bütçe yaratmak ve maaş yükünü azaltmak için elden çıkarılması gündemde.

De Jong, Manchester United hakkında ne söyledi?

Barcelona'nın ödediği bonservise eşit düzeyde bir teklif gelmesi halinde De Jong'un ayrılmasına izin vereceği konuşuluyor.

Camp Nou'da top koşturduğu sürede bir Kral Kupası dışında şampiyonluk yaşayamayan De Jong, buna rağmen Barcelona'ya geldiği için pişman değil ve kulüpte kalmak istiyor.

ESPN'e konuşan Hollandalı, Manchester United'ın ilgisini şöyle değerlendirdi:

"Barcelona'da kalmayı yeğlerim."

"Barcelona çocukluktan bu yana hayallerimdeki kulüp. Daha önce de söylemiştim. Şu ana kadar elde ettiğimden daha fazlasını kazanmayı umuyordum, yine de burayı seçtiğim için pişmanlık duymuyorum."

Getty

De Jong, Ten Hag'la görüştü mü?

Manchester United'ın, Ajax'ta De Jong ile birlikte çalışan Erik ten Hag'ı takımın başına getirmesi transfer için bir avantaj olarak görülüyordu.

Basında çıkan haberler, Johan Cruyff Arena'da büyük başarılara imza atan ikilinin Old Trafford'da yeniden buluşmaya istekli olduğu yönündeydi.

Ancak De Jong ne eski teknik direktörüyle, ne de Manchester United kulübünden bir yetkiliyle görüşmediği konusunda ısrarcı.

"Ortada kesinlikle bir anlaşma ya da resmi bir görüşme yok. Şu anda böyle bir durum söz konusu dahi değil."

"Benim bilgim dahilinde böyle bir olay yaşanmadı. Ya da bana haber vermediler, ama bunun olacağını sanmıyorum."