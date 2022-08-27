Manchester United'ın transfer listesinde yer alan Brezilyalı hücum oyuncusu, Ajax'tan ayrılmak istediğini duyurdu

Ajax'ın yıldız oyuncusu Anthony, eski teknik direktörü Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Manchester United'dan gelen teklif sonrasında takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. Transfer dönemi kapanmadan önce Hollanda ekibinden ayrılmak isteyen Brezilyalı oyuncu kariyerini Premier Lig'de sürdürmek isterken, Ajax yönetiminin atacağı adımlar merakla bekleniyor.

Ne söylendi?

Ajax'ın 22 yaşındaki oyuncuyu kolay bir şekilde kaybetmek istemediği bilinirken, 90 milyon euro'luk teklifin reddedilmesinin ardından İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'ya konuşan Anthony, ayrılma isteğini tekrarladı:

"Masada oldukça önemli bir teklif vardı. Ajax benim yerimi sadece beş günde dolduramayacağı söyleyerek bu teklifi reddett. Ajax'ın beni serbest bırakmasını istemiyorum. Tek istediğim kulübün beni Eredivisie'de kazanılan en yüksek bonservis bedeliyle satması. Kulübün yeniden bir yapılanmaya gitmesini sağlayacak bu satışı Şubat ayından beri arzuluyorum.

Şimdi ne olacak?

Anthony kulüpten ayrılma konusundaki isteğini basın önünde açıklarken, bu durumun Ajax yönetimini köşeye sıkıştırmasını umuyor. Ajax'ın bu açıklamaların ardından kendisini Manchester United'a satacağını uman yıldız oyuncu, Alfred Schreuder'in takımı kendisi yerine bir alternatif bulabilirse sezonun geri kalan bölümünde Manchester United'da oynayabilir.

Anthony transferinin resmiyet kazanması halinde çok büyük bir sürpriz olmaması halinde 2019'da Ajax'tan Juventus'a 68 milyon sterlin karşılığında transfer olan Matthijs de Ligt'e ait en pahalı Eredivisie oyuncusu rekorunu da ele geçirecek. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde geleceği şekillenecek olan Anthony geçen sezon 33 maçta 12 gol atmıştı.