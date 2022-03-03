Manchester United’ın süperstarı Cristiano Ronaldo, evinin arka bahçesinde duş alırken Instagram'dan canlı yayın yaptı ve hayranlarını şaşkına çevirdi. Ronaldo'nun canlı yayınını tam 1 milyon takipçisi izledi.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Juventus’tan eski takımı United’a dönen Portekizli yıldız, yaptığı her hareketle olay olmaya devam ediyor.

Kariyeri boyunca hem saha içerisinde hem de saha dışındaki hareketleri birçok kişi tarafından takip edilen Ronaldo, sosyal medyadan canlı yayın açıp duş aldığı görüntüleri takipçileriyle paylaştı.

Bir tuğla duvarın önünde duran Ronaldo, akşam 9 sıralarında duş aldı.

Ronaldo, duş aldığı sırada kendisini izleyenleri selamlayıp hayranlarına öpücük yolladı.

Instagram'daki her canlı yayınında birçok izleyici tarafından takip edilen Ronaldo’nun, duş yayını da yaklaşık olarak 1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi.

Birçok yorum alan Portekizli süperstar, yaptığı canlı yayında tek bir kelime bile söylemeden inanılmaz bir izlenme sayısının da sahibi oldu.

Canlı yayına nasıl tepkiler geldi?

Twitter'daki takipçilerden birisi, ”İnsanlar neden bu durum normalmiş gibi davranıyor?” sorusunu sordu.

Bir başka soru ise şu şekildeydi: ”Yani bu sorun değil, ancak 1 milyon kişinin önünde mi duş alıyorsun?”

Cristiano Ronaldo’nun duşuna olumlu tepkiler verenler de oldu:

“Duşun sonuna doğru attığı öpücük, beni gülmekten ağlama noktasına getirdi.”

Ronaldo, kaç yaşına kadar futbol oynayacak?

United’ın süperstarı, kendisini kusursuz durumda tutuyor ve 30'lu yaşlarının sonlarına doğru yaklaşırken hala Avrupa'nın en iyi liglerinde birisinde oynuyor.

Ronaldo, 40'lı yaşlarına kadar oynama arzusunda olduğunu dile getirdi.

Ancak, oğlu için tahmin edilenden daha fazla bile sahalarda kalabilir, çünkü Cristiano Jr. babasını sahada izlemekten büyük bir keyif alıyor.

Ayrıca Portekizli yıldız, oğlunun kendisiyle oynama isteğine değinirken, "Oğlum bana 'Baba birkaç yıl daha bekle, seninle oynamak istiyorum’ dedi” şeklinde açıklama yaparak uzun bir süre daha oynayacağının sinyallerini verdi.

Ronaldo’nun oğlu Cristiano Jr, geçtiğimiz sezon Juventus’un altyapısında oynarken şu anda United’ın altyapısında forma giyiyor.

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