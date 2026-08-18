İngiliz Telegraph'ın haberine göre, Türkiye'nin rekortmen şampiyonu, Red Devils'ın Portekizli orta saha oyuncusuna son derece cazip bir teklif sunmayı planlıyor.

Buna göre Galatasaray, Fernandes'e yıllık net 21 milyon euroya denk gelen bir maaş teklif ediyor. 31 yaşındaki oyuncu böylece Manchester United'da şu anda kazandığının yaklaşık iki katını alacak. Fernandes, burada 10 ila 15 milyon euro arasındaki maaşıyla zaten kulüpte en çok kazanan isimler arasında yer alıyor.

Habere göre Gala Başkanı Dursun Özbek, Fernandes'in transferi için bizzat devreye girmiş durumda. Süper Lig ekibinde orta saha oyuncusunu 30 Haziran 2031'e kadar sürecek dört yıllık bir sözleşme bekliyor.

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Manchester United, Bruno Fernandes'i gerçekten bırakmak istiyor mu?

Ancak soru işareti, Manchester United'ın Portekizli oyuncuyu gönderme konusunda gerçekten istekli olup olmayacağı. Fernandes, Red Devils'ta hâlâ tartışmasız ilk 11'in değişmez isimlerinden biri ve daha geçen sezon bir sezonda en fazla Premier League asistine ulaşarak rekor kırdı.

31 yaşındaki oyuncunun sözleşmesindeki 65 milyon euroluk çıkış maddesi de geçen ay sona erdi. Bu nedenle 20 kez İngiltere şampiyonu olan kulüp, bonservis bedelini serbestçe pazarlık edebilir. Galatasaray'ın muhtemelen en az 50 milyon euroyu gözden çıkarması, bunun 35 milyon eurosunu da garanti bonservis olarak ödemesi gerekecek.

Fernandes'in United ile 2027'ye kadar geçerli sözleşmesi bulunuyor. Geride kalan sezonda tüm kulvarlarda Red Devils formasıyla 37 maça çıktı; dokuz gol atarken 22 golün de asistini yaptı.

Ardından ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda da forma giydi. Portekiz'in son 16 turunda İspanya'ya 1-0 yenilerek elenmesine kadar beş maçın tamamına ilk 11'de başladı (bir asist).