Manchester United'ın süper yıldızı Cristiano Ronaldo, 21 milyon euro'ya memleketi Portekiz'de konak satın aldı

Konağın tasarımı ile sevgilisi Georgina Rodriguez ve mimar arkadaşı ilgileniyor.

Cristiano Ronaldo ikinci evini Portekiz'de inşa edecek. Manchester United yıldızının memleketi Madeira'da zaten bir tane evi var ancak şimdi Cascais'te bir tane daha olacak.

Ev, lüks bir bölgede yer alacak ve müteahhitin Ronaldo'ya bütçede değişiklik olduğu konusunda bilgi verdiği bildirildi.

LOOK'a göre, yeni malikanesi artık başlangıçta planladıkları 12 milyon euroluk bütçe yerine Ronaldo'ya 21 milyon euroya mal olacak.

Ancak proje devam edeceği için bu değişiklik Ronaldo'nun planlarını etkilemeyecek. Ev, Lizbon'a sadece 20 kilometre uzaklıktaki Quinta de Marinha, Cascais'de özel bir bölgede inşa edilecek.

Yaklaşık 3.000 metrekare olacak. Som altın musluklar, akıllı ısıtma sistemi, İtalyan mermeri ve hatta Louis Vuitton tarafından tasarlanan ve bu ev için özel olarak tasarlanmış bir duvar resmi gibi belirli lükslere sahip olacak.

Ayrıca bir spor salonu, tenis kortu, biri kapalı diğeri açık olmak üzere iki yüzme havuzunun yanı sıra Ronaldo'nun araba koleksiyonu için geniş bir park alanına sahip olacak.

Georgina Rodriguez ve güvendiği dekoratörü ve arkadaşı Paula Brito, ailenin Portekiz'deki yeni evinin dekorasyonundan sorumlu olacak.

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