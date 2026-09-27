Red Devils, 15 yaşındaki mücevherinin gelecek yaz gerçekleşmesi muhtemel ayrılığını artık büyük ihtimalle engelleyemeyecek olsa da Avrupa’nın ağır topları pozisyon alıyor. Özellikle Real Madrid ve Bayern Münih, U17 milli oyuncusu için yoğun şekilde yarışıyor. Münih ekibinde sportif işlerden sorumlu yönetici Max Eberl de bizzat devreye girdi, hücum yeteneğinin çevresiyle görüşmek için yola çıktı ve olası bir transferin çerçeve koşulları hakkında bilgiyi birinci elden aldı.

Ancak şimdi rakipler vites yükseltiyor. Habere göre Paris Saint-Germain de diğer taliplerin karşısına çıkıyor. Buna göre PSG yönetimi, İngiliz oyuncunun potansiyeline son derece yüksek değer biçiyor ve bunu çevresine de şimdiden net şekilde iletti.

Somut olarak PSG yöneticileri, Gabriel’in çıkarlarını temsil eden ünlü menajer Ali Barat ile temasa geçti. Paris’ten verilen mesaj şu: Forvet yeşil ışık yakar ve Ligue 1’de forma giymeye açık olduğunu gösterirse, masada resmi milyonluk bir teklif olacak.

Barcelona ise bu transfer yarışından çekiliyor. Sportif direktör Deco, Portekiz Futbol Zirvesi’nin kenarında buna ilişkin spekülasyonları daha kısa süre önce geri çevirdi ve Gabriel adının Katalanların planlamasında şu anda hiçbir rol oynamadığını açıkça belirtti.

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Manchester United’ın süper yeteneği JJ Gabriel’in menajeri kim?

“Bu çocuk hakkında söylenecek bir şey yok. Oyuncuların sürekli bizimle anılması normal. Burada büyük çıkarlar söz konusu” diyen Deco, şöyle devam etti: “Henüz genç olsalar da hiçbir oyuncuyla ilgilenmiyoruz. Onun durumuna gelince, ne olduğundan emin değilim. Bilmiyorum. Hâlâ Manchester United oyuncusu.”

Bu çekişme 6 Ekim’de belirleyici bir dönüm noktası yaşayabilir: Gabriel o gün 16. yaş gününü kutlayacak ve böylece lisanslı bir oyuncu menajeri tarafından resmen temsil edilmesine izin veren yasal yaş sınırına ulaşacak.

Bu resmî adım için Barat hazır bekliyor. Ünlü menajer yıllardır en üst düzey çevrelerde faaliyet gösteriyor ve çok sayıda anlaşmaya imza attı. Danışman, diğerlerinin yanı sıra Moises Caicedo’nun Brighton & Hove Albion’dan Chelsea’ye transfer olduğu 116 milyon euroluk sansasyonel transferde de sorumluydu.