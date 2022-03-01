Manchester United'ın Solskajer'i kovmak için ödediği tazminat belli oldu

Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer ve ekibine toplam 10 milyon sterlin ödendiğini açıkladı.

Norveçli çalıştırıcı, beklentilerin altında kalan performans nedeniyle Kasım ayı sonunda takımdan gönderilmişti. Antrenör kadrosundaki Michael Carrick, Kieran McKenna ve Martyn Pert ise Solskjaer'in kovulmasını takip eden iki haftalık süre içinde kulüpten ayrıldı.

Solskjaer'e ödenen tazminatın yaklaşık 7 milyon sterlin olduğu, geri kalan 3 milyon sterlin'lik bölümü ise takımdan ayrılan diğer antrenörlere yapılan ödemeler ile federasyonun emeklilik fonuna yatırılan bedelin oluşturduğu öğrenildi.

Raporda yer aldı

Manchester United, Salı günü 31 Aralık 2021 tarihine kadar olan dördüncü çeyrek dilime ait finansal raporu açıkladı.

Raporda, Solskjaer ve teknik ekibe ödenen ücretlere ışık tutan özel bir bölüm yer aldı.

"Çeyrek dilimde 10 milyon sterlin tutarında istisnai harcama gerçekleşti. Bu miktar görevine son verilen teknik ekip üyeleri ile federasyonun emeklilik fonuna güncel aktüeryal tutar doğrultusunda yapılan ödemeleri kapsamaktadır."

Hem gelirler, hem giderler arttı

Covid kısıtlamalarının gevşetilmesiyle kulübün gelirleri yüzde yedi oranında artarken, maaş bütçesi de 16 milyon sterlin'lik artışla 97.7 milyon sterlin'e yükseldi. A takıma yapılan transferler neticesinde, maaş yükünde bir önceki çeyrek dilime kıyasla %19.6'lık bir artış gerçekleşti.

Kulübün borcu ise %8.6 yükselerek 494.8 milyon sterlin oldu.

Solskjaer'in yerine kim geçecek?

Futbol direktörü John Murtough, takımın başına kalıcı bir teknik direktör getirmek için kapsamlı bir araştırma süreci başlattıklarını duyurdu.

GOAL'ün edindiği bilgilere göre öne çıkan adaylar, PSG teknik direktörü Mauricio Pochettino ile Ajax'ı çalıştıran Erik ten Hag. Geçici olarak takımı yöneten Ralf Rangnick'in ise danışman pozisyonunda kulüpteki görevine devam etmesi bekleniyor.

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