Manchester United'ın sol beki Luke Shaw: "Takım olmayı başaramadık"

Luke Shaw, Manchester United'ın pazartesi günü evinde Wolverhampton'a 1-0 yenildiği maçın ardından yeterince motive olmadıklarını söyledi.

Kırmızı Şeytanların, geçici teknik direktörü Ralf Rangnick yönetimindeki yenilmezlik serisi sona ererken Wolves’in tek golü 82. dakikada Portekizli futbolcu Joao Moutinho’dan geldi.

Shaw, takımının performansından dolayı büyük bir hayal kırıklığına uğrarken United'ın performansından memnun değildi.

İngiliz sol bek, Wolverhampton’ın kolay bir galibiyet aldığının altını çizdi.

Ne söylendi?

BBC Sport'a verdiği demeçte Shaw, "Yeterince iyi değildik. Gerçekten iyi mücadele etmeye çalıştık, ancak topu tutamadık.

“Topa sahip olmadığımız zamanlarda yeterince agresif değiliz. Onları, bir baskı altına alamadık.

"Onlar için kolay bir maç gibi göründü. Hayal kırıklığı yaratan bir performansımız oldu ve kaybettik. Çok fazla seçeneğimiz olmadı ve kazanmaya yakın olan taraf biz değildi” dedi.

Shaw şu ifadeleri kullandı: "Onlara daha fazla baskı yapmalıydık. Biz, uzun zamandır buradayız. Bu gece mücadele ettik, ancak hep birlikte hareket edemedik. Elimizde çok iyi oyuncular var inanılmaz bir kaliteye sahibiz, fakat bazen kalite yetmiyor. Takım olmayı başaramadık.

"Daha fazla motive olmalıyız. Soyunma odasında ne istediğimizi biliyoruz, ama sahada yüzde yüzümüzü vermemiz gerekiyor. Bu tür maçları kazanmak için hepimizin çaba göstermesi lazım. Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz.”

Manchester United için sırada ne var?

Kırmızı Şeytanlar, aldığı bu mağlubiyetle Premier Lig’in yedinci sırasında yer aldı. Wolves ise sekizinci sıraya yükselirken United ile arasındaki puan farkını üçe düşürdü.

United, önümüzdeki pazartesi günü FA Cup maçında Old Trafford'da Aston Villa ile karşılaşacak.

Ralf Rangnick’in ekibi, beş gün sonra ise bu kez Premier Lig'de yine Aston Villa ile deplasmanda oynayacak.

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